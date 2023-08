Lažjo pot do nepovratnih sredstev za investicije v kmetijsko dejavnost omogoča Deželna banka Slovenije

Oglasno sporočilo

Nepovratna sredstva, ki jih država dodeli za investicije v kmetijsko dejavnost , so odlična priložnost za razvoj in posodobitev kmetijske dejavnosti. Vendar pa se ta sredstva običajno dodelijo, ko je investicija že zaključena. Zato se kmetovalec, ki kandidira na razpisu in ima odobrena nepovratna sredstva, pogosto znajde v situaciji, ko potrebuje premostitvena sredstva za izvedbo investicije. Deželna banka Slovenije (DBS), ki podpira slovenske kmetovalce s prilagodljivo kreditno ponudbo, omogoča, da ti nemoteno uresničijo svoje investicijske načrte.

Foto: DBS D.D.

Kako pridobiti kredit za investicije?

Kmetovalec, ki je uspešen na razpisu in pridobi zeleno luč za črpanje nepovratnih sredstev, se lahko obrne na DBS za pridobitev sredstev, ki jih potrebuje za realizacijo projekta iz razpisa. Z odobrenim kreditom lahko izvede načrtovano investicijo ter kasneje, ob zaključku investicije in pridobljenih nepovratnih sredstvih, kredit tudi poplača. Gre za finančno rešitev, ki omogoča nemoteno izvedbo investicije in obenem zagotavlja, da kmetovalec ne občuti nepotrebne finančne obremenitve. DBS je strokoven in korekten finančni partner, ki se trudi, da v odnosu do strank najde pot, ki ustreza obema stranema.

Uspešne zgodbe v kmetijstvu

Eden izmed odličnih primerov uspešno izvedenega projekta s pomočjo nepovratnih sredstev je Namakalni sistem v Savinjski dolini, kjer se je junija 2021 zaključila prva faza posodobitve 931 hektarjev namakalnih sistemov. S kreditom Deželne banke Slovenija namakanje v Savinjski dolini poteka na sodoben način, saj tehnološko posodobljene naprave omogočajo bolj učinkovit način namakanja, boljši izkoristek črpanja vode in manjšo količino porabe električne energije. Večjim kmetijskim površinam ta popolnoma avtomatiziran namakalni sistem zagotavlja enakomerno in natančno oskrbo z vodo, kjer jo potrebujejo.

DBS za rast in razvoj Deželna banka Slovenije razume potrebe kmetovalcev in se prilagaja njihovim specifičnim zahtevam. DBS krediti za investicije v kmetijsko dejavnost omogočajo odplačevanje ob upoštevanju dinamike prejema nepovratnih sredstev ter nemoteno izvedbo investicije. Z ustreznim financiranjem DBS skupaj s kmetovalci že vrsto let gradi uspešne zgodbe na slovenskem agroživilskem trgu. Na ta način kmetovalcem omogoča lažjo pot do nepovratnih sredstev za investicije v kmetijsko dejavnost in uresničitev njihovih ciljev.

Naročnik oglasnega sporočila je DBS, D. D.