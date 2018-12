Afrika postaja vedno večji finančni in poslovni center, ki pritegne tudi številne investicije. Na celini je trenutno odstotek globalnega zasebnega bogastva. Najbogatejše afriško mesto je Johannesburg, katerega zasebno bogastvo dosega deset odstotkov najbogatejšega mesta na svetu, New Yorka.

Mednarodna bančna skupina Afrasia skrbi za bančno poslovanje med Afriko, Azijo in preostalim svetom. Izdelali so poročilo o zasebnem bogastvu držav in mest. Glede na poročilo naj bi kazalnik zasebno bogastvo bolj realno prikazal finančno zdravje mest in držav, kot to naredi največkrat uporabljen kazalnik bruto domačega proizvoda. Kot zasebno bogastvo je mišljeno vse premoženje prebivalcev (denar, nepremičnine, delnice, poslovne naložbe) brez zadolževanja. Pri tem državna sredstva niso vključena. Zaradi nezanesljivosti podatkov poročilo ne upošteva nekaj opazno velikih trgov v Afriki, kot so Zimbabve, DR Kongo in Alžirija.

V Afriki odstotek globalnega zasebnega bogastva

Medtem ko Afrika tradicionalno na svetovnem trgu igra majhno vlogo, se celina počasi razvija v središče za finančne storitve in podjetništvo. V zadnjem desetletju je afriška rastoča elita dodala 19 tisoč milijonarjev, njeno skupno zasebno bogastvo pa je doseglo številko dva bilijona evrov. Njeno zasebno bogastvo sicer predstavlja dober odstotek globalnega, afriška mesta pa so še vedno daleč od najbogatejših mest na svetu.

S surovinami bogata celina je v zadnjem desetletju zabeležila 13-odstotno rast zasebnega bogastva. Od tega tri odstotke v zadnjem letu, kar nakazuje, da se je rast začela počasi prebujati. V zadnjem letu se je glede na rast zasebnega bogastva Mauritius globalno uvrstil na četrto mesto. Dosegel je 20-odstotno rast in tako za pet odstotkov zaostal za najboljšo Indijo in dva odstotka za Malto in Kitajsko.

Na drugi strani si Nigerija skupaj s Pakistanom deli zadnje mesto glede na letno rast zasebnega bogastva v letu 2017. Desetodstotni upad se je zgodil predvsem na račun varnosti v državi. Ta je poskrbela za padec lokalne valute glede na ameriški dolar in velik odliv prebivalcev z vsaj milijonom evrov zasebnega bogastva.

V zadnjem desetletju bolje od držav EU

Tudi v zadnjem desetletju se je glede na rast veliko afriških držav uvrstilo visoko. Mauritius je s 195-odstotno rastjo zaostal le za Vietnamom (210-odstotna rast) in Kitajsko (198-odstotna rast). S 190-odstotno rastjo mu sledi še ena afriška država, to je Etiopija. Ta je prehitela tudi petouvrščeno Indijo. Med najboljšimi dvajsetimi najdemo še na 17. mestu Ruando (74-odstotna rast) in 19. mestu Kenijo (73-odstotna rast).

Najslabše jo je v zadnjem desetletju odnesla Venezuela, ki ji glede na padec zasebnega bogastva na lestvici sledi osem držav iz Evrope. Rast v Evropi je močno zaznamovala finančna kriza v letu 2008. Najslabša afriška država je z desetodstotnim padcem na desetem mestu Egipt. Na 17. mestu je z dveodstotnim padcem Alžirija.

Kako kaže za prihodnost

Zasebno bogastvo v Afriki naj bi se do leta 2027 povečalo za 35 odstotkov, kar je 15 odstotnih točk manj od napovedi za globalno rast. Glede na predvidevanja bo zasebno bogastvo najbolj zraslo na Mauritiusu, v Gani, Ruandi in Ugandi. V naslednjih desetih letih naj bi te države povečale zasebno bogastvo za od 90 do 150 odstotkov.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar