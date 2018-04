To so najbogatejša mesta na svetu

Najbogatejša mesta

Globalno podjetje za raziskave trga New World Wealth je izdalo poročilo o raziskavi zasebnega premoženja prebivalcev. Glede na njihovo mnenje je v poročilu uporabljen indikator, imenovan skupno zasebno bogastvo, veliko boljši pokazatelj finančnega zdravja določenega gospodarstva kot v ta namen največkrat uporabljen indikator BDP (bruto domači proizvod). Konec koncev naj bi bogastvo prebivalcev predstavljalo njihovo sposobnost zapravljanja oziroma kupno moč. Poročilo ugotavlja, da ima okoli 15,2 milijona prebivalcev neto vrednost vsaj milijon dolarjev (cca. 814 tisoč evrov).

Najbogatejša mesta na račun premoženja prebivalcev

Podatki o skupnem bogastvu mest prikazujejo skupen znesek zasebnega bogastva v rokah prebivalcev mesta. Najbogatejša mesta se visoko uvrščajo v glavnem na račun velikega števila prebivalcev in visokega deleža ultrabogatih prebivalcev v mestu. Na lestvici 15 najbogatejših mest so štiri ameriška mesta in dve kitajski mesti. Evropa ima na lestvici tri predstavnike, medtem ko jih ima največ (šest) Azija.

Lestvico najbogatejših 15 so letos za las zgrešila mesta Houston (ZDA), Ženeva (Švica), Osaka (Japonska), Seul (Koreja), Shenzhen (Kitajska), Melbourne in Sydney (Avstralija). Glede na poročilo so mesta, kjer se je zasebno bogastvo v zadnjih desetih letih najbolj povečalo, San Francisco, Peking, Šanghaj, Mumbaj in Sydney. Hkrati je Mumbaj omenjeno kot mesto, ki mu bo zasebno bogastvo v prihodnjih desetih letih najhitreje raslo.

Foto: Marjan Žlogar