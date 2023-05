Ali veste, da zaradi inflacije vaš denar izgublja vrednost?

Oglasno sporočilo

Foto: iStock

Varčevanje je ključno, da si zagotovite varnostno rezervo za večje nepredvidene izdatke (npr. za večje popravilo avtomobila) ali za nenadno spremenjene življenjske okoliščine (npr. izguba službe). Razmišljati pa morate tudi že o starosti in varčevati z namenom, da pokrijete pokojninsko vrzel.

Če torej klasično varčevanje ne prinaša rezultatov, kaj vam še preostane? Rešitev je v vzajemnih skladih, kjer lahko z mesečnimi vložki ali enkratnimi vplačili oplemenitite svoje premoženje.

Oplemenitite svoje prihranke v vzajemnih skladih

Pri varčevanju v vzajemnih skladih gre za naložbo v košarico (portfelj) različnih delnic ali obveznic dobro stoječih, globalno uveljavljenih podjetij, katerih proizvode večinoma dnevno uporabljamo (npr. Apple, Microsoft, Facebook, McDonald's, Google, Johnson & Johnson …). Naložbe v portfelju so si lahko različne, ustvarjajo različne donose, izkazujejo različne stopnje tveganosti ter so bolj ali manj povezane z dogajanjem v gospodarstvu.

Foto: SKB D.D.

Vzajemni skladi združujejo denarna sredstva velikega števila vlagateljev in so alternativa samostojnemu trgovanju oziroma investiranju na borzi. Namenjeni so predvsem dolgoročnemu in ciljnemu varčevanju. Poleg enkratnih vplačil v sklade se lahko odločite tudi za mesečno varčevanje v okviru varčevalnega načrta.

Za varčevanje v skladih veljajo: enostavnost varčevanja, strokovno upravljanje premoženja, visoka likvidnost, manjše tveganje in prihranek časa.

SKB banka omogoča naložbe v izbrane vzajemne sklade

SKB banka nastopa v vlogi distributerja krovnih skladov Amundi Funds in Moorea Fund.

Skladi Moorea:

mesečno varčevanje brez vstopnih in izstopnih stroškov;

varčujete lahko z enkratnim vplačilom ali v okviru varčevalnega načrta že od 30 evrov na mesec;

trije mešani podskladi Moorea Fund z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični);

z različnimi stopnjami tveganja (konservativni, uravnoteženi in dinamični); ponujajo možnost kakovostnega varčevanja in celovite razpršitve vaših naložb ;

; primerno za vse, ki se šele spoznavate z naložbami v sklade.

Skladi Amundi:

50 odstotkov popusta na vstopne stroške za imetnike paketa MOJ M in MOJ L do 31. 12. 2023;

za imetnike paketa MOJ M in MOJ L do 31. 12. 2023; največja družba za upravljanje v Evropi;

več kot 100 milijonov vlagateljev po vsem svetu;

po vsem svetu; velika raznolikost naložbenih možnosti na vseh kapitalskih trgih zagotavlja številne možnosti izbire glede na stopnjo tveganja in želeni čas trajanja naložbe.

Potrebujete več informacij?

Obiščite spletno stran SKB banke in se naročite na posvet z naložbenim specialistom. Skupaj bosta preverila, katera je najboljša rešitev za plemenitenje vaših prihrankov.

Naročnik oglasnega sporočila je SKB D.D.