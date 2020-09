Znani so dobitniki letošnjih "gospodarskih oskarjev"

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je letos že 51. zapored podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Prejemnikov t. i. gospodarskih oskarjev je šest, na GZS pa poudarjajo, da gre za podjetja, na katera smo lahko ponosni in so lahko vsem za vzor.

Letošnji nagrajenci so generalni direktor družbe Eti Elektroelement Tomaž Berginc, direktor podjetja Saubermacher Slovenija Rudolf Horvat, predsednik uprave družbe Stilles Rok Barbič, direktor Duola Dušan Olaj, glavni direktor družbe Inea Peter Kosin ter direktor Tiskarne Jesenek Srečko Jesenek, piše STA.

Nagrade so prejeli na nocojšnji slovesnosti v Ljubljani

Nagrajenci prihajajo iz šestih dejavnosti in petih slovenskih regij. "Njihove dejavnosti so izjemno široke, so zelo zelene oz. usmerjene v prihodnost - ukvarjajo se z e-mobilnostjo, zelenimi tehnologijami, turizmom, vesoljem, avtomatizacijo proizvodnje," je ob njihovi predstavitvi v prostorih GZS povedala generalna direktorica zbornice Sonja Šmuc. "Ponosni smo na njihove dosežke, to so ljudje, ki so vzor v gospodarstvu," je prepričana.

Direktorica GZS Sonja Šmuc Foto: STA Nagrajenci so žirijo med drugim prepričali s svojimi poslovnimi rezultati. Njihova skupna dodana vrednost je v povprečju v zadnjih petih letih vsako leto zrasla za 7,4 odstotka, kar je približno 60 odstotkov hitreje od rasti v slovenskem gospodarstvu. Tri četrtine svoje prodaje ustvarijo na tujih trgih. Njihova zadolženost oz. razmerje med dolgom in EBITDA je 1,2, kar je enkrat manj od slovenskega gospodarstva.

"Lahko bi jih opisali kot podjetja, ki imajo nadpovprečno visoko produktivnost, so zagrizeni izvozniki, so nezadolženi, vlagajo v zaposlene, izplačujejo nadpovprečne plače glede na svojo dejavnost in skrbijo za prihodnost. Za investicije namreč namenjajo okoli sedem odstotkov svoje letne prodaje, kar je 40 odstotkov več kot sicer v slovenskem gospodarstvu," je poudarila Šmučeva, poroča STA.

V preteklosti je nagrado prejelo nekaj menedžerjev, ki so končali pred sodišči

Z bero nagrajencev je zadovoljen tudi predsednik komisije za nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, ki se sicer z vloge predsednika te komisije po osmih letih poslavlja.

Predsednik komisije Janez Škrabec Foto: Bor Slana "Ko danes vržem pogled na spisek vseh nagrajencev, okoli 70 jih je bilo v mojem mandatu, lahko rečem, da bi vse še enkrat izbral," je dejal. "Preko te nagrade sem zadnjih osem let spoznaval slovensko gospodarstvo in sem vesel, včasih celo presenečen, da imamo tako dobra podjetja, zlasti iz skupine majhnih in srednjih," je dodal Škrabec.

V preteklosti je sicer nagrado GZS prejelo kar nekaj menedžerjev, ki so kasneje končali pred sodišči in so v postopkih ali celo za rešetkami. Šmučeva je pojasnila, da teh imen niso in ne bodo brisali s stene slavnih na GZS. "To je zgodovina slovenskega gospodarstva in na zgodovino moraš biti ponosen tudi, kadar je negativna, če si se iz nje kaj naučil. Ta imena so nam v informacijo in poduk za naprej," je poudarila.

Kosin je sicer svoje podjetje Inea izpostavil kot primer dobre prakse prenosa dosežkov iz raziskovalne sfere na trg. Njihovo podjetje ima namreč korenine v Institutu Jožef Stefan. Poudaril je tudi ohranjanje vrednot, kot so poštenost, delavnost in pripadnost v sodobnem kapitalističnem svetu, poroča STA.

Dosežki podjetij, ki jih vodijo letošnji nagrajenci

Barbič je spomnil na dosežke podjetja Stilles, ki v tujini opremlja vrhunske hotele, v Sloveniji pa priložnosti praktično ne dobi. V družbi upajo, da bo lažje po privatizaciji turističnega sektorja. Do takrat pa so usmerjeni na tuje trge, prav v sredo so podpisali pogodbo v vrednosti 10 milijonov evrov za opremljanje treh štirizvezdičnih hotelov v Nemčiji.

Berginc je kot enega velikih dosežkov svojega podjetja izpostavil njegovo širitev v mednarodni koncern z 12 hčerinskimi podjetji. Družba Eti Elektroelement ima 27 veljavnih evropskih patentov in ne proizvaja nobenega izdelka po licenci koga drugega. Izjemno je zapisana ekologiji, letos pa bo v vlaganja usmerila 10 odstotkov prihodkov oz. okoli 13 milijonov evrov.

Prvi mož podjetja Saubermacher Slovenija Horvat je poudaril, da je njihovo podjetje sprva izvajalo le gospodarsko javno službo, danes pa je v njihovem prihodku njen delež le 20 odstotkov. 80 odstotkov dobijo iz industrije, saj praktično ni podjetja, s katerim v Sloveniji ne bi sodelovali. "V času dogodkov s Kemisom smo bili sposobni prevzeti vse odpadke, naši partnerji niso stali niti en dan," je poudaril. Med novimi izzivi, ki podjetje čakajo, sta krožno gospodarstvo in koncept zero waste.

Foto: STA Tiskarna Jesenek zaposluje 35 ljudi, ki skrbijo za izvoz po vsem svetu - imajo okoli 50 strank v 30 državah. Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju je več kot 90.000 evrov, je povedal ustanovitelj in direktor družbe Jesenek.

Olaj pa je podjetje Duol izpostavil kot pionirja novih tehnologij. "Tipični primer garažnega podjetja na eni strani, družinskega podjetja na drugi strani," je povedal o začetkih. "Za nami je 1600 objektov, postavljenih praktično po vsem svetu," je poudaril in kot enega od velikih dosežkov izpostavil rabo njihovih napihljivih hal v kmetijstvu. "Danes smo partner Evropske vesoljske agencije in Nase, sodelujemo pri razvoju habitatov na Marsu in razvoju tehnologij zajema podatkov z vesolja," je še dodal.

Nagrade, ki so najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji, so po navedbah GZS namenjene gospodarstvenikom, ki trajnostno ustvarjajo presežke - imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrade doslej prejelo 376 gospodarstvenikov, še navaja STA.

Pahor: Konkurenčnost gospodarstva odločilnega pomena za okrevanje



Pri okrevanju po koronavirusni krizi je ključnega pomena vprašanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, pogoje za konkurenčnost pa je treba zagotavljati že v času krize, je na nocojšnji podelitvi nagrad GZS dejal predsednik republike Borut Pahor. Ob tem je posvaril pred zaostajanjem pri strukturnih spremembah.



Kot je na podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) še dejal Pahor, koronavirusni krizi za razliko od finančne krize pred desetimi leti ne botruje strukturna slabost v svetovnem gospodarstvu, pač pa višja sila. Če je bilo v finančni krizi pred desetimi leti mogoče sklepati glede njenega razvoja in razpleta zaradi bolj ali manj znanih težav v finančni industriji, je v pandemiji njen razvoj in razplet zelo negotov in nepredvidljiv, je izpostavil.



"Zmotno je misliti, da je zaradi višje sile zaustavljen čas in da se bo po krizi stanje v domačem in svetovnem gospodarstvu vrnilo na izhodiščno točko pred krizo. To je velika zmota, to se ne bo zgodilo," je opozoril. Kako konkurenčna bodo nacionalna gospodarstva izšla iz te krize, bo po njegovih besedah odvisno od zagotavljanja splošnih pogojev za zagotavljanje njihove konkurenčnosti v času krize. "To je zdaj najpomembnejše vprašanje. To dolžno spoznanje velja tako za poslovne subjekte kot za državo," je dejal.



Prestrukturiranje se je po njegovih besedah že začelo. "Kdor bo zaostajal, država s strukturnimi ukrepi onkraj ozkega targetiranja blažitve pandemije in poslovni subjekti, vsi bomo zamudili čas za nujne prilagoditve in potrebne spremembe, ki bodo zavarovale naše ustavne in ekonomske vrednote med krizo in po njej," je poudaril.



Dosedanji odziv Slovenije na krizo vključno z ukrepanjem fiskalne politike je Pahor ocenil kot primernega. Kot je poudaril, gre pri vprašanju finančnih intervencij v končni fazi za solidarnost. (STA)