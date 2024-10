Vlada napoveduje pomembne spremembe na nepremičninskem trgu

Vse od nastopa aktualne vlade in podpisa koalicijske pogodbe se nepremičninski strokovnjaki sprašujejo, koliko ambicioznih napovedi bo lahko uresničila vlada. Po več kot dveh letih mandata lahko ugotovimo, da je večina napovedi ostala zgolj na papirju.

Na letošnjem posvetu Poslovanje z nepremičninami, ki se bo 13. in 14. novembra odvijal v Portorožu, bomo zato s predstavniki pristojnih ministrstev in nepremičninskih strokovnjakov razpravljali o nekaterih aktualnih napovedanih ukrepih, ki bi lahko pomembno vplivali na nepremičninski trg.

Kaj Vladi predlagajo predstavniki OECD

Že v uvodu v razpravo bomo lahko od predstavnika OECD izvedeli, katere ukrepe je ta organizacija v Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2024 Vladi predlagala na področju stanovanjske politike. Priporočila se nanašajo predvsem na poenostavitve postopkov za umeščanje v prostor in pridobivanje gradbenih dovoljenj, pa tudi že večkrat ponovljen predlog za uvedbo nepremičninskega davka. Kritiki opozarjajo, da je OECD Sloveniji podobna priporočila podala že večkrat, a se iz njih ni izcimilo skoraj nič. Je lahko tokrat drugače?

Regulacija kratkoročnega oddajanja stanovanj v turistične namene

Ena od pomembnih napovedi iz koalicijske pogodbe se je nanašala na omejevanje kratkoročnega oddajanja stanovanj v turistične namene. Po dobrih dveh letih mandata so na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport le pripravili predlog novega Zakona o gostinstvu in ga v mesecu maju posredovali v javno obravnavo. Osnutek, ki predvideva številne ukrepe za zajezitev oddajanja stanovanj v turistične namene, je dodobra razburkal strokovno javnost, še posebej pa lastnike teh stanovanj, ki v ukrepih vidijo grob poseg v lastninsko pravico in svobodno gospodarsko pobudo. Na posvetu se bomo seznanili z dopolnjenim osnutkom zakona in soočili različne poglede.

Zagotavljanje cenovno dostopnih najemnih stanovanj

Veliko pozornosti je v javnosti požela napoved o zagotovitvi 20.000 najemnih stanovanj, ki se ravno tako (še) ni uresničila. Ministrstvo za solidarno prihodnost je spomladi napovedalo pripravo posebnega zakona, s katerim naj bi spodbudili zagotavljanje večjega števila najemnih stanovanj in sicer tako javnih kot zasebnih. Predstavili so tudi določena izhodišča, ki pa so bila preveč pomanjkljiva, da bi lahko na njihovi podlagi podali končno oceno o resnosti napovedi. Tokrat bomo lahko slišali precej bolj konkretne načrte, saj naj bi bil zakon za zakonodajni postopek pripravljen do konca leta.

Poenostavitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj

V poletnih mesecih sta v javni obravnavi pristala še dva predpisa, ki sicer sodita v resor Ministrstva za naravne vire in prostor in sicer Gradbeni zakon in Zakon o urejanju prostora. Z njima naj bi pripravljavci skušali postopke poenostaviti in pospešiti. Pa gre v tem primeru res za pomembne spremembe, ali zgolj za manjše »lepotne« popravke? Kaj bi v tem segmentu še morali storiti, da bi povečali ponudbo stanovanjskih nepremičnin? Pravi sogovorniki bodo odgovorili tudi na ta vprašanja.

Izboljšano upravljanje nepremičnin

Na področju upravljanja nepremičnin posebnih napovedi nismo bili deležni, kar pa ne pomeni, da to področje ne zahteva sprememb. Ravno nasprotno. Stroka že leta opozarja na nekatere nujne zakonske spremembe, s katerimi bi lahko izboljšali učinkovitost upravljanja nepremičnin. Še posebej poslovnih. Udeleženci posveta bodo podrobneje spoznali tudi predlog novega hrvaškega Zakona o upravljanju in vzdrževanju stavb, ki je v zadnjih mesecih v javnosti požel precej zanimanja. Nekatere predlagane rešitve namreč kažejo na izjemno ambicioznost pripravljavcev zakona, ki je delno tudi posledica potresa, ki je leta 2020 prizadel Zagreb in dodobra razgalil kaotične razmere na področju vzdrževanja stavbnega fonda. Slovenski strokovnjaki upajo, da bi lahko nekatere dobre rešitve povzeli tudi v domači zakonodaji.

In številni drugi ukrepi

V preostalem delu posveta se bomo seznanili še s številnimi drugimi ukrepi, ki naj bi izboljšali stanje na nepremičninskem trgu. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost tako načrtujejo spremembe pri določanju višine najemnine za javna najemna stanovanja, v pripravi pa je tudi nov Nacionalni stanovanjski program za obdobje 2025 – 2035. Obetajo se nam tudi spremembe na področju množičnega vrednotenja nepremičnin, medtem ko se bodo nepremičninski posredniki in upravniki nepremičnin seznanili z aktualnimi ugotovitvami pristojnih inšpekcijskih služb, ki lahko pomembno pripomorejo k zakonitemu poslovanju.

O razmerah na nepremičninskem trgu

Na sekciji za promet nepremičnin bodo strokovnjaki v okviru zdaj že tradicionalne okrogle mize spregovorili o aktualnih razmerah na trgu in posledicah nekaterih napovedanih sprememb. Na okrogli mizi na Sekciji za ocenjevanje in vrednotenje nepremičnin pa bodo strokovnjaki s tega področja spregovorili tudi o posameznih odmevnih primerih spornih cenitev nepremičnin.

