Znana bo prva ocena lanskega BDP v območju evra in EU

Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in EU v zadnjem lanskem trimesečju in celotnem letu 2023. V tretjem trimesečju je gospodarstvo evrskih držav na četrtletni ravni nazadovalo za 0,1 odstotka, v EU je stagniralo. Bruselj je novembra območju evra in EU za 2023 napovedal 0,6-odstotno letno rast BDP.