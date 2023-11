Želi Elon Musk s tožbo utišati kritike?

Družbeni medij X je zaradi izgube oglaševalcev na zveznem sodišču v Teksasu vložil odškodninsko tožbo proti neprofitni medijski organizaciji Media Matters, poročajo ameriški mediji. Podjetje X, ki je v lasti Elona Muska, trdi, da je družba Media Matters zavajala z algoritmom in ga prikazala kot polnega antisemitskih in drugih sovražnih vsebin.

Potem ko je podjetje Media Matters prejšnji teden poročalo, da je X poln pronacističnih in antisemitskih vsebin, so X zapustili veliki oglaševalci, kot so Apple, Comcast, NBC Universal in IBM. Oglaševalci so sicer odhajali že prej, ko je lastnik podjetja X Musk objavljal antisemitske teorije zarote, poroča AFP.

Predsednik Media Matters Angelo Carusone je za AFP izjavil, da gre za lahkomiselno tožbo, katere namen je utišati kritike. "Media Matters stoji za svojim poročanjem in se veseli zmage na sodišču," je dejal.

Muska obtožila tudi Bela hiša

Muska je spodbujanja antisemitizma obtožila tudi Bela hiša, potem ko se je na antisemitsko izjavo na portalu X odzval z besedami: "Dejansko ste povedali resnico." Šlo je za objavo teorije zarote, da imajo Judje skrivni načrt, kako v ZDA pripeljati nezakonite priseljence, da bi belci postali manjšina.

To idejo je širil tudi moški, ki je leta 2018 izvedel množični strelski napad v sinagogi v Pittsburghu in ubil 11 ljudi. Tiskovni predstavnik Bele hiše Andrew Bates je v zvezi z Muskovo objavo dejal, da je nesprejemljivo ponavljati tako ogabno laž.

Tožba, ki jo X vložil proti Media Matters, navaja, da je slednja zavestno in zlonamerno ustvarila podobe, ki prikazujejo objave oglaševalcev na platformi X poleg neonacističnih in drugih skrajnih vsebin ter te podobe prikazala kot tipične za uporabnike platforme X. Zahteva, naj sodišče Media Matters naloži plačilo nedoločene denarne odškodnine in umik poročila.

V letu dni, odkar je Musk prevzel Twitter in ga preimenoval v X, je ukinil moderiranje vsebin, obnovil račune prej prepovedanih skrajnežev in uporabnikom omogočil, da kupijo preverjanje računa, kar jim pomaga zaslužiti s pogosto netočnimi objavami.