Zdaj je uradno: Ikee v Ljubljani letos še ne bo

Švedski pohištveni velikan Ikea prve trgovine v Ljubljani še ne bo odprl letos. Da se utegne odprtje težko pričakovane trgovine zavleči v pomlad 2021, smo na Siol.net že poročali . Kot so danes pojasnili v Ikei, točnega datuma odprtja še nimajo, pričakujejo pa, da bodo na sprejem prvih obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta. Družba je sicer v fazi zaposlovanja, z izkazanim zanimanjem za delovna mesta pa so zelo zadovoljni.

Z dosedanjim napredkom pri gradnji so v Ikei zadovoljni, so pa pojasnili, v notranjosti stavbe potrebnega še nekaj dela. Med drugim morajo vzpostaviti vse potrebne sisteme, nato jih čakata izgradnja oziroma postavitev komercialnega dela trgovine ter dobava blaga. Prav tako marajo pridobiti še preostala dovoljenja, med drugim tudi uporabnega, poroča STA.

Pri Ikei se trenutno posvečajo množičnemu zaposlovanju

"Trenutno je naša pozornost posvečena množičnemu zaposlovanju. Kandidati imajo možnost, da nam prijave za 300 novih delovnih mest pošljejo do konca septembra," so spomnili pri Ikei. Po izboru kandidatov, kar ocenjujejo, da se bo zgodilo proti koncu oktobra, bodo začeli z njihovim uvajanjem, kar bo terjalo kar nekaj časa.

Ljubljanska Ikea bo svoja vrata odprla v prvih mesecih leta 2021. Foto: STA

Z doslej izkazanim zanimanjem za delo v prvi Ikeini poslovalnici v Sloveniji so sicer zelo zadovoljni. "Točnih številk še nimamo, je pa zanimanje na vseh področjih precejšnje," so zapisali. Za primerjavo so navedli zaposlovanje v zagrebški trgovini, kjer so za 300 prostih delovnih mest prejeli približno 17 tisoč prijav. "Kmalu bomo videli, če bodo številke podobne tudi v Sloveniji," so dodali.

"Zavedamo se velikega pričakovanja prve trgovine Ikea v Sloveniji in takoj ko bomo imeli točen datum, ga bomo z veseljem delili z javnostjo," so še zapisali pri švedskem pohištvenem velikanu.