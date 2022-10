Zavarovalnica Triglav prenovila aplikacijo, ki širi nabor storitev

V Zavarovalnici Triglav sledijo trendom digitalizacije in potrebam svojih strank, ki storitve vse pogosteje opravljajo po elektronski poti. Za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje so prenovili mobilno aplikacijo i.triglav, ki širi nabor storitev prek pametne naprave. Stranke lahko na enem mestu opravijo večino zadev v povezavi s svojimi zavarovalnimi pogodbami ter izkoristijo druge storitve zavarovalnice.

V Zavarovalnici Triglav želijo s prenovo mobilne aplikacije i.triglav zagotoviti enako oziroma še boljšo uporabniško izkušnjo, kot jo imajo njene stranke s spletno različico digitalne poslovalnice.

Zavarovanci lahko tako po novem prek mobilne zavarovalnice i.triglav sklenejo ali obnovijo zavarovanja, prijavijo škodo in spremljajo status reševanja svojega škodnega primera, naročijo asistenčno pomoč, pregledajo podrobnosti zavarovanj in ugodnosti oziroma popuste ter oddajo vlogo za urejanje sprememb na zavarovalnih policah ali sprememb osebnih podatkov. Mobilna aplikacija omogoča še prikaz vseh obvestil in dokumentov iz naslova zavarovanj ter prikaz stanja varčevanja pri Triglav Skladih in stanja sredstev iz naslova življenjskih zavarovanj. Na voljo sta tudi možnost pošiljanja sporočil in arhiv celotne komunikacije med stranko in zavarovalnico.

Z objavo prenovljene različice mobilne aplikacije i.triglav je Zavarovalnica Triglav iz spletnih trgovin umaknila aplikacijo Triglav Asistenca, saj so vse storitve prijave škode in naročila asistenčnega primera vključene v nadgrajeno aplikacijo.

Stranke lahko mobilno aplikacijo i.triglav brezplačno namestijo v trgovinah aplikacij za pametne telefone (App Store in Google Play). Tisti, ki aplikacijo že uporabljajo, pa jo le posodobijo z novo različico.

Foto: Zavarovalnica Triglav "V središču našega delovanja je vselej stranka, ki ji želimo zavarovalniške storitve čim bolj približati, zagotoviti enostavno, pregledno in obenem varno poslovno okolje. V koraku z uporabniki odgovarjamo na izzive sodobnega časa, sledimo potrebi digitalne in tehnološke preobrazbe naših produktov. Glavni cilj prenove mobilne aplikacije i.triglav je razvoj učinkovitega orodja, ki bo strankam omogočal sodobno poslovanje z Zavarovalnico Triglav," je povedal Goran Jurošević, direktor službe za digitalno platformo.

V Zavarovalnici Triglav napovedujejo, da bodo mobilno aplikacijo i.triglav tudi v prihodnje aktivno razvijali in nadgrajevali z novimi funkcionalnostmi. Tako želijo strankam omogočiti še optimalnejšo, bolj interaktivno in personalizirano izkušnjo mobilnega poslovanja z zavarovalnico.