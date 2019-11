Zavarovalna skupina Sava v devetmesečju z rastjo dobička

Rast kosmatih premij v največji meri izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (10,9-odstotna rast) in tujini (20,3-odstotna rast), medtem ko so nekoliko manj izrazito rasle premije iz pozavarovanj (3,6-odstotna rast), življenjskih zavarovanj v tujini (7,4-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v Sloveniji (0,4-odstotna rast), so zapisali v poročilu o poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Na večjo poslovno uspešnost je po navedbah skupine vplivala tudi boljša stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,5 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov.