Zaradi tega v NLB razmišljajo o veliki spremembi

Sedež NLB bo vsaj še nekaj let zagotovo v stolpnici TR2, morebitno selitev pa načrtujemo srednjeročno, v roku nekaj let, so za Siol.net pojasnili pri NLB.

Sedež NLB bo vsaj še nekaj let zagotovo v stolpnici TR2, morebitno selitev pa načrtujemo srednjeročno, v roku nekaj let, so za Siol.net pojasnili pri NLB. Foto: Ana Kovač

"Glede na trende na področju bančništva (digitalizacija, avtomatizacija storitev in notranjih procesov banke) in prihodnosti različnih oblik dela (delo od doma, hibridne oblike ...) v NLB razmišljamo o trajnostno naravnanih rešitvah, zaradi česar srednjeročno načrtujemo centralizacijo bančnih služb na eno mesto, ki je za zdaj predvideno na obstoječi lokaciji banke na Šmartinski cesti," pojasnjujejo pri NLB.

Selitev na novo lokacijo bi po njihovih besedah omogočila delovanje v sodobnih, zaposlenim in obiskovalcem prijaznih ter predvsem energetsko varčnih prostorih. Sicer pa morebitno selitev načrtujejo srednjeročno in zagotovo bo sedež banke vsaj še nekaj let v stolpnici TR2 v središču prestolnice.

Ikonični stavbi TR2 in TR3 na Trgu republike, ki ju je projektiral arhitekt Edvard Ravnikar, sta spomeniško zaščiteni, kar pomeni, da večji gradbeni posegi niso dovoljeni. Foto: Ana Kovač

Zaradi hibridnega načina dela manjša potreba po poslovnih prostorih

Kot pojasnjujejo v naši največji banki, se je bančništvo v zadnjem desetletju, predvsem zaradi digitalizacije, močno spremenilo, stranke pa večino bančnih storitev opravijo na daljavo prek spletne ali mobilne banke, obiski poslovalnic pa so tako vse redkejši. Korenito se spreminja tudi način dela bančnih uslužbencev.

"V NLB smo si že pred epidemijo prizadevali, da bi zaposlenim omogočili delo od doma, seveda tistim, ki so to želeli in jim je narava dela to omogočala, denimo v IT. Epidemija pa je procese zelo pospešila. Delo od doma kot protiepidemični ukrep za zaščito zdravja zaposlenih in strank je bilo izredno dobro sprejeto, celo nad pričakovanji. Izkazalo se je, da marsikateremu od zaposlenih tak način dela ustreza in prinaša prednosti, kot so lažje usklajevanje službenega in zasebnega časa, prihranek časa pri vožnji do poslovnih prostorov," pojasnjujejo pri banki.

Pravo zato so se odločili, da zaposlenim omogočijo tako imenovani hibridni način dela. Gre za kombinacijo opravljanja dela v pisarnah in od doma, in sicer v razmerju 4:1, torej zaposleni štiri dni na teden delajo od doma, en dan pa v pisarni. Danes na ta sodobnejši način dela že več kot 820 od 2.400 zaposlenih v NLB.

Kot pravijo, s hibridnim načinom dela pozitivno prispevajo k razbremenitvi okolja in krepitvi trajnostnega vidika njihovega poslovanja, eden od učinkov pa je tudi precej manjša potreba po poslovnih prostorih.

Selitev NLB je pridobitev tudi za mesto Ljubljana in njene občane

V primeru selitve na banki zagotavljajo, da komitenti spremembe ne bi občutili. "Nekatere velike bančne institucije izven naših meja so tak korak že naredile in se iz središč prestolnic umaknile na infrastrukturno in logistično bolj prijazne lokacije. Razmisleki gredo tudi v smeri, da bo končna rešitev pridobitev tudi za občane, mesto in pomemben korak k dolgoročno vzdržnemu delovanju banke," še pojasnjujejo pri NLB.

O tem, da razmišljajo o selitvi sedeža banke, je sicer javno že spregovoril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Foto: Bojan Puhek