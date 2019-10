Zaradi stavke kabinskega osebja v Nemčiji odpovedanih več kot 300 letov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi stavke kabinskega osebja v štirih hčerinskih podjetjih letalske družbe Lufthansa je danes v Nemčiji odpovedanih več kot 300 letov, s tem pa prizadetih okoli 60.000 potnikov. Stavka naj bi trajala do polnoči.

Gre za opozorilno stavko kabinskega osebja podjetij Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline in Sunexpress. Prizadeti so predvsem notranji leti v Nemčiji na letališčih v Frankfurtu, Düsseldorfu, Stuttgartu, Berlinu in Hamburgu, navaja dpa.

Stavki pa se ni pridružilo kabinsko osebje v matični družbi Lufthansa, ki je pred tem sprejelo ponudbo podjetja za dveodstotno zvišanje plač.

Lufthansa je sicer stavko v hčerinskih podjetjih označila za nezakonito, saj da sindikat, ki jo je sklical, ni več reprezentativen. Obrnili so se tudi na sodišče. Zaradi notranjih sporov v sindikatu so se iz njega namreč izpisali številni člani in se pridružili drugim sindikatom.