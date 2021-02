Zapleti pri dodelitvi frekvenc 5G: AKOS očitajo, da je objavila nezakonit razpis

V ponedeljek se je iztekel rok, do katerega so morali interesenti oddati ponudbe za razpis za dodelitev frekvenc 5G, ki so ga konec lanskega leta objavili na agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Ponudbe so oddali štirje ponudniki, njihovih imen in vrednosti ponudb na AKOS niso razkrili. Medtem očitki na račun omenjenega razpisa ne pojenjajo. Nekateri operaterji in evropski pravniki trdijo, da je ta nezakonit, saj da je v nasprotju z veljavno evropsko uredbo. Medtem ko na AKOS pravijo, da so sledili evropski uredbi, evropski pravnik Matej Avbelj ocenjuje, da so si na agenciji kvečjemu umili roke in odgovornost preložili na državo.

"Vsaj v štirih točkah je ta razpis v nasprotju z direktivo in krši pravice posameznikov, ki se nanj prijavljajo. Gre za to, da bo država, če je razpis v nasprotju s pravom Evropske unije, odškodninsko odgovarjala posameznikom, ki utegnejo zaradi tega imeti negativne posledice," očitke, da je razpis AKOS za podelitev frekvenc 5G nezakonit, pojasnjuje evropski pravnik Matej Avbelj.

Slovenija bi morala omenjeno evropsko direktivo na tem področju v svojo zakonodajo implementirati do 21. decembra. Ker tega ni storila, je Evropska komisija že začela neformalni postopek zoper našo državo, pojasnjuje Avbelj: "AKOS je svoj razpis utemeljila na zakonu, ki ni usklajen z evropsko direktivo, kar pomeni, da je razpis v nasprotju s pravom Evropske unije." Na AKOS, ki jo vodi direktorica Tanja Muha, so javni razpis z javno dražbo za dodelitev frekvenc 5G objavili tri dni pred iztekom prej omenjenega roka.

Avbelj: AKOS bi morala sama popolnoma slediti evropski direktivi

"Če zakonodajalec svoje naloge ni opravil, je njegova kršitev, ampak AKOS je v skladu s pravom Evropske unije kljub temu, če ni ustrezne zakonske podlage, dolžna v celoti sama upoštevati direktivo. Agencija kljub svojim navedbam tega v razpisu ni storila," poudarja predavatelj evropskega prava na Novi univerzi. Ker Slovenija ni pravočasno implementirala evropske direktive, lahko država po njegovih besedah v proračun EU plača denarno kazen oziroma pavšalni znesek.

Na AKOS so si preprosto umili roke in preložili odgovornost na zakonodajalca in ministrstvo za javno upravo ter šli kljub temu naprej z razpisom," meni evropski pravnik Matej Avbelj. Foto: Ana Kovač

"Če pa določen uradnik oziroma odgovorna oseba ve, kakšno je pravno stanje na tem področju, pa temu ne sledi namerno oziroma zavestno, pa so lahko podani tudi pogoji za kazensko odgovornost tega odgovornega posameznika," pravi Avbelj. Ko gre za sporne točke, med drugim navaja, da slovenska zakonodaja ni usklajena z evropsko zahtevo, da se obstoječe frekvence dozdajšnjih imetnikov podaljšujejo in da se ne dražijo.

"Iz navedb, ki so jih podali v pojasnitvenem dokumentu k razpisu, jasno izhaja, da so se na AKOS kot pijanec plota držali slovenske zakonodaje, ki ni skladna s pravom EU. Takšno nonšalantstvo me izjemno čudi. Na AKOS so si preprosto umili roke in preložili odgovornost na zakonodajalca in ministrstvo za javno upravo ter šli kljub temu naprej z razpisom," meni Avbelj in dodaja, da več operaterjev oziroma interesentov opozarja, da se z določenim razpisom ne sme derogirati evropskega prava.

Muha: Pomembno je, da te frekvence čim prej podelimo

Na AKOS v zvezi z očitki o nezakonitem razpisu pravijo, da je agencija že večkrat pojasnila, da je na javnem razpisu z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, katerega predmet so radijske frekvence 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, upoštevala tako veljavno slovensko zakonodajo kot tudi usmeritve direktive o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah.

Glede na navedeno na agenciji predvidevajo, da bo razpis potekal po objavljeni časovnici. V ponedeljek se je tako že iztekel rok, do katerega so morali interesenti oddati svoje ponudbe, javna dražba frekvenc pa bo marca ali aprila. Z AKOS so sporočili, da so ponudbe oddali štirje ponudniki. Njihovih imenih in vrednosti ponudb niso razkrili, saj so ti podatki po njihovih navedbah anonimni. Frekvence 5G naj bi predvidoma podelili sredi tega leta.

Očitki na račun AKOS: Razpis je nezakonit. Video: Planet. (10. 2. 2021)

"Gre za pionirske frekvence za zagotavljanje storitev tehnologije 5G, zato je zelo pomembno, da te frekvence tudi čim prej podelimo," je za Planet nedavno dejala direktorica AKOS Tanja Muha. Očitke, da je razpis nezakonit, je zavrnila kot neresnične, morebitni ponudniki pa na javnem razpisu po njenih zagotovilih ne bodo v ničemer prikrajšani. Ob tem je dodala, da bi Slovenijo bistveno večje kazni lahko doletele, če bi denimo zamujala s podelitvijo omenjenih frekvenc.

Te naj bi namreč zahtevali sami operaterji. Če bi se vsi frekvenčni pasovi, ki so predvideni v javnem razpisu, podelili po izklicnih cenah, si država lahko obeta 75 milijonih evrov. Po časovnici bi prve storitve 5G v vsaj enem slovenskem mestu lahko začeli uvajati že do konca tega leta, so še poročali na Planetu.