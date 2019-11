Zakaj mobilna denarnica mBills dosega takšen uspeh?

Oglasno sporočilo

Dolgo časa je v žepih in denarnicah kraljevala gotovina, a tudi Slovence vse bolj navdušujeta preprosto plačevanje s telefonom in mobilna denarnica mBills. Da so spremembe edina stalnica v življenju, dokazuje mlada slovenska fintech ekipa, ki si vse od leta 2015 z elektronskim in telefonskim plačevanjem prizadeva poenostaviti življenja mladih in starih. Uspeh se zrcali tudi v številkah, saj je uporabnikov mBills skoraj toliko, kolikor je Koprčanov. In to ni zanemarljiva številka. To je številka, ki mBills postavlja med vodilna slovenska fintech podjetja.