Zakaj je bil obsojen notar Sikošek? "Najdite čisto osebo."

Ljubljanskemu notarju Jožetu Sikošku, ki je decembra lani overil posojilno pogodbo med Slovensko demokratsko stranko (SDS) in Dijano Đuđić, grozi razrešitev. Sodba, s katero je bil obsojen na pogojno kazen osmih mesecev zapora, potrjuje večletne informacije o načinu dela notarja, ki je bil pri svojem delu pripravljen prestopiti prag zakonitosti.

Jožetu Sikošku so dnevi na položaju notarja očitno šteti.

Maja lani je bil namreč zaradi pomoči pri zlorabi položaja pravnomočno obsojen na pogojno kazen osmih mesecev zapora za preizkusno dobo dveh let. To pa je po zakonodaji eden od razlogov za notarjevo razrešitev.

Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Goran Klemenčič, je zato zoper Sikoška že uvedlo postopek razrešitve.

Razrešitev mu grozi na dveh frontah

Notarski zbornici je predlagalo tudi uvedbo disciplinskega postopka zoper Sikoška, o katerem je njen izvršni odbor po naših informacijah razpravljal danes.

Pojasnila zbornice bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli. Tudi zaradi tega postopka Sikošku grozi odvzem pravice opravljati notarske posle.

Sikošek lahko zdaj odgovori na predlog za razrešitev in obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka. Na morebitno odločbo o razrešitvi, ki bi jo izdal Klemenčič, pa se ne bo mogel pritožiti. V tem primeru mu ostane le upravni spor.

Pritožil se je na vrhovno sodišče

Na Siol.net smo pridobili sodbo okrožnega sodišča v Kranju, ki je Sikoška septembra 2015 na obsodilo prvi stopnji. Sodba je od maja lani pravnomočna, saj jo je potrdilo višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo, ki jo je vložil Sikošek, je zavrglo kot neutemeljeno.

Na vrhovnem sodišču so nam potrdili, da je Sikošek lani jeseni zoper sodbo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti.

A tudi ta mu pri obrambi notarskega položaja zelo verjetno ne more več pomagati. Po zakonu mora biti namreč notar razrešen, ko je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na najmanj šest mesecev zapora.

Obsodili šest oseb

Sikošek je bil obsojen zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali pravic. Gre za zgodbo iz spomladi 2005. Takrat je bil Sikošek še kot notarski kandidat zaposlen v pisarni pokojne notarke Erike Braniselj.

Šlo je za finančno izčrpavanje podjetja Bajc Transport iz Cerknice, ki se je ukvarjalo s trgovanjem z naftnimi derivati. Leta 2003 se je lotilo gradnje bencinskega servisa na Gorenjskem, a nato na nenavaden način preprodalo zemljišče. Pozneje je končalo v stečaju, pred nekaj dnevi pa je bilo izbrisano iz registra.

Ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Goran Klemenčič, je zoper Sikoška že uvedlo postopek razrešitve. Foto: Bor Slana Zaradi zlorabe položaja, pranja denarja ali pomoči pri obeh kaznivih dejanjih je bilo obsojenih šest oseb.

Trije so krivdo priznali že na začetku sojenja leta 2014. Med njimi je bil tudi Ivan Bajc, nekdanji največji lastnik Bajc Transporta. Leto dni pozneje so bili obsojeni še njegov sin Boštjan Bajc, posrednik v poslih Uroš Jarc in Jože Sikošek.

Zakaj je bil obsojen Sikošek

Sikošek je imel po ugotovitvah sodišča pomembno vlogo pri oškodovanju Bajc Transporta. Navajamo dele sodbe, ki se nanašajo na vlogo Sikoška pri zlorabi položaja in pranju denarja v podjetju:

Pripravil in potrjeval je notarske listine, ki so služile za formalno pokritje fiktivnega posla. Šlo je za 142 tisoč evrov vredno posojilo, ki jih je podjetje Bajc transport z lažnim razlogom odobrilo enemu od obdolžencev. Denar pa je nato končal pri družbi Reklamni inženiring, ki je bila očitno namenjena prikrivanju izvora denarja. Da so pogodbe fiktivne in sklenjene z namenom, da se Bajc Transportu povzroči veliko premoženjsko škodo, je Sikošek po ugotovitvah sodišča dobro vedel. Sonja Kralj, predsednica notarske zbornice Foto: STA Sikošek je Ivanu Bajcu pomagal tudi pri prodaji parcele za bencinski servis v Kokrici, s katero je bilo podjetje oškodovano za 100 tisoč evrov, saj so bile ponujene cene preostalih interesentov krepko višje. Eden od obdolženih, Uroš Jarc, je med sojenjem navajal, da je Sikošek od dveh vpletenih v zgodbi prejel tudi gotovino v skupnem znesku dobrih 1,5 milijona nekdanjih tolarjev (6.200 evrov). To je Sikošek zanikal. Ves čas sojenja je trdil, da je bil zraven le pri sklenitvi pogodb. Toda sodba poudarja, da je Sikošek "zavestno in hoteno, prav z določenim namenom, pomagal pri izvršitvi kaznivega dejanja". Na njegovem računalniku so kriminalisti našli veliko datotek z listinami, ki dokazujejo, da se je pri Sikošku usklajevala tudi vsebina pogodb. Sikošek je Bajcu svetoval, kakšna oseba naj odpre račun na banki ("nekdo, ki je čist", navaja sodba) in da naj podjetja ne daje v stečaj, ker da bo imel kupec težave. Pogodb ni zavedel v evidence notarske pisarne. Notarka Erika Braniselj je sodišču povedala, da je Sikošek zunaj notarskega reda sestavljal listine, ki jih je nato potrjeval v notarski pisarni. "Zaradi takšnega dela ga sicer nisem predlagala v disciplinski postopek, to pa iz razloga, ker nikomur ne želim slabega. A če obtoženi ne bi začel samostojne dejavnosti, ne bi bil več v službi," je na sodišču dejala Erika Braniselj, ki je kriminalistom leta 2009 dovolila vpogled v nekdanji računalnik Jožeta Sikoška. Družba Reklamni inženiring, ki je sodelovala še v nekaterih drugih odmevnih aferah v obdobju 2005–2008, je bila leta 2011 izbrisana iz registra. Iz vpogledov v dokumente je razvidno, da je njene okostnjake pospravljal prav Sikošek.

Med največjimi zaslužkarji med notarji

Sikošek je bil v zadnjem desetletju eden od največjih zaslužkarjev med notarji. Njegova pisarna je uradno ustvarjala približno 600 tisoč evrov prihodkov.

Hkrati je v javnosti veljal za notarja, znanega po overjanju listin v poslih, v katerih nastopajo tako imenovane slamnate osebe.

Bil je v najmanj dveh disciplinskih postopkih notarske zbornice, v katerih je skupaj dobil 20 tisoč evrov kazni.

Na Siol.net pa smo prejšnji teden razkrili, da ga je policija leta 2015 ovadila zaradi sumov več kaznivih dejanj pri notarskem overjanju pogodb. Tožilstvo pa je pred dnevi pojasnilo, da je ovadbo zavrglo. Na pojasnilo, kdo od tožilcev in s kakšnim razlogom, pa še čakamo.

Zakaj razrešitev šele sedem mesecev po pravnomočnosti sodbe?

Zakaj je Sikošek šele zdaj, več kot pol leta po pravnomočni sodbi, v postopku razrešitve?

Kot so pojasnili na ministrstvu, so na podatek, da je bil Sikošek pravnomočno obsojen, izvedeli šele ob pogledu v kazenske evidence.

Poudariti pa je treba, da sodišče leta 2015 ni ugodilo predlogu tožilstva, da se Sikošku že takrat izreče kazen prepovedi opravljanja poklica za dobo treh let. To je utemeljilo s tem, da Sikošek leta 2005, ko je sodeloval pri poslih v Bajc Transportu, še ni opravljal poklica notarja.

Svojo pisarno je odprl šele leto dni pozneje, ko ga je za notarja imenoval Lovro Šturm, minister za pravosodje v obdobju prve vlade Janeza Janše. Dejstvo, da mora skrbeti za zaposlene v svoji notarski pisarni, pa mu je sodišče štelo tudi kot eno od olajševalnih okoliščin pri izreku kazni.