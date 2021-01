Za podjetnike na voljo še 1,2 milijona mask

Samozaposleni in mikro podjetja z do štirimi zaposlenimi lahko brezplačne zaščitne maske prevzamejo še do 5. februarja. Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), so poziv podaljšali, saj je na voljo še 1,2 milijona mask. Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti, ki so maske prejeli že v okviru prvega poziva novembra lani.