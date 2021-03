Za istrski odsek drugega tira ponudbo oddal le konzorcij Kolektorja CPG

Finančno ponudbo za gradnjo drugega tira Koper-Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom je oddal le konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca Kolektor CPG. Ponudil je ceno 224,7 milijona evrov, so sporočili iz 2TDK. Direktor 2TDK Pavle Hevka je nad zgolj eno ponudbo presenečen, je pa prepričan, da je družba projekt zagotovo sposobna zgraditi.

Konzorcij Kolektorja CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin je tako do roka, ki se je iztekel danes ob deseti uri, oddal ponudbo v natančni vrednosti 224.749.369 evrov brez DDV, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK, navaja STA.

Odločitev do konca drugega tedna

Ker je limitirana vrednost za dela na istrskem odseku drugega tira znašala 230,7 milijona evrov, je ponudba veljavna, so dodali. Generalni direktor 2TDK Hevka je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bodo ponudbo zdaj preučili, odločitev pa napovedal do konca drugega tedna, poroča STA.

Ponudba Kolektorjevega konzorcija najugodnješa na še enem razpisu

Za prvi sklop od Divače do Črnega Kala, kjer je bila cena limitirana na okoli 472 milijonov evrov, so obe prispeli ponudbi že pregledali. Kolektorjev konzorcij je oddal najugodnejšo v višini nekaj nad 403,6 milijona evrov, medtem ko je konzorcij avstrijskega Strabaga v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir oddal ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 463,5 milijona evrov. Hevka je pojasnil, da mora odločitev za prvi sklop del potrditi še nadzorni svet, nato jo bodo predvidoma v sredo tudi objavili, navaja STA.

Projektno podjetje 2TDK je sicer usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznalo še turškemu Cengizu, vendar ta ponudbe ni oddal za nobenega od dveh odsekov.

Kot so danes sporočili iz Cengiza, njihove izkušnje s podrobnimi pripravami in analizami kažejo, da del ni mogoče realizirati v okviru predvidenega proračuna in časa, kot je projekta zastavil 2TDK, zato ponudbe niso oddali.

Hevka je danes pojasnil, da bi 2TDK lahko v primeru, če Kolektor CPG ne bi bil sposoben zgraditi prvega odseka na drugem tiru, nominiral drugega ponudnika, torej Strabag. Ker pa je konzorcij pod vodstvom domačega gradbinca edini, ki je oddal ponudbo za drugi sklop, bi morali tega v primeru, da bi Kolektorju spodletelo, razpis ponoviti. Je pa Hevka prepričan, da je Kolektor posel sposoben izpeljati.

"Po dveh desetletjih bomo začeli z gradnjo drugega tira oz. tira med Divačo in Koprom. Ocenjujemo, da bo slavnostni podpis pogodbe konec marca oz. v začetku aprila. Sledila bo uvedba v delo in težko pričakovana gradnja," je napovedal.

Želijo si, da bi bil drugi tir v prihodnosti dvotiren

V družbi si ob tem želijo, da bi bil drugi tir v prihodnosti dvotiren. "Na to temo potekajo intenzivni pogovori z ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo. Lahko povem, da so zelo naklonjeni, da se spremeni zakonodaja in da 2TDK dobi pooblastilo za gradnjo dvotirnosti," je dejal po poročanju STA.

Prvi mož 2TDK je strnil tudi dela na premostitvenem objektu v dolini Glinščice, ki po njegovih besedah potekajo zelo dobro, hkrati pa so zabeležili "ogromne prihranke". Kot je pojasnil, so zaradi spremembe konstrukcije objekta v dolini Glinščice privarčevali 440 tisoč evrov, za ta denar pa bodo zgradili portal ena in dve.

V zaključni fazi je medtem gradnja dostopnih cest, kjer pa so naleteli na težave z debelino asfaltnih plasti. Z georadarjem so posneli asfaltne površine in po Hevkinih besedah ugotovili odstopanja pri debelini, zato bodo tu odbitki, a točnih zneskov še ne ve. Povedal je tudi, da bo potreben aneks za dostopne ceste, predvsem zaradi geologije "in morda hitenja pri projektiranju". Tudi tu končnega zneska Hevka še nima, navaja STA.

Dotaknil se je še odvoza odpadnega materiala in pojasnil, da so opustili prvotni načrt, da bi material z vlaki vozili v Anhovo. Po večmesečnem usklajevanju bodo ta teden sledila pogajanja s podjetjem Salonit Anhovo, viške materiala pa bodo deponirali v kamnolomu Črnotiče. Podpisano imajo pogodbo še za deponijo Bekovec, kamor bodo odvažali material, kot so ilovica, štori in veje.

V 2TDK ob tem načrtujejo tudi tretji sklop razpisov za tire. Razdelili so jih na več delov, prvega bodo objavili aprila. V tem sklopu nameravajo med drugim objaviti tudi razpis za popravilo državnih in občinskih cest.

Dela na drugem tiru med Divačo in Koprom bodo, kot je zatrdil Hevka, končana leta 2025, leto pozneje pa bo tir predan v uporabo, še piše STA.