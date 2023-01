VZMD s kolektivno tožbo tudi zoper A1 Slovenija

Kot so danes sporočili iz VZMD, so kolektivno tožbo vložili prejšnji teden na Okrožnem sodišču v Ljubljani. "Po konservativnih ocenah strokovnih sodelavcev VZMD je bilo v zadnjih petih letih zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov, brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene oškodovanih najmanj 447 tisoč naročnikov A1," so navedli v združenju, ki napoveduje, da bosta v prihodnjih dneh vloženi še tožbi zoper operaterja Telemach in T-2.

VZMD je zaradi domnevnega oškodovanja okoli 1,5 milijona naročnikov že v začetku lanskega oktobra na telekomunikacijske operaterje naslovilo zunajsodne pozive k odpravi prakse enostranskega zviševanja cen in povračilu 200 milijonov evrov domnevno preplačanih računov. Že takrat so napovedali odškodninske tožbe, če rešitve ne bi mogli doseči po mirni poti.

Operaterji so vse očitke VZMD navedli kot neutemeljene, združenje pa je zato konec lanskega leta vložilo prvo kolektivno tožbo, zoper Telekom Slovenije, in napovedalo tožbe še zoper preostale operaterje.