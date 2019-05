VTB refinancirala 80 milijonov evrov posojila Mercatorju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družbe skupine Mercator in evropska podružnica ruske banke VTB so podpisale pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje nadrejenega dolga v višini 80 milijonov evrov po bistveno boljših pogojih, je prek spletnih strani Ljubljanske borze danes sporočil Mercator.

"Novi nadrejeni dolg v višini 80 milijonov evrov in po bistveno boljših pogojih je pomemben del uresničevanja dolgoročne strategije Mercatorja," so po podpisu pogodbe z VTB Bank (Europe) SE zapisali v družbi.

"VTB je s podpisom pogodbene dokumentacije izkazala močno podporo in zaupanje v uspešnost poslovanja Skupine Mercator," so dodali.

Druga faza uresničevanja strategije

Mercator po uspešni prvi fazi celovitega prestrukturiranja v letih 2016 in 2017, ki je zajemala stabilizacijo poslovanja, operativni načrt za učinkovito poslovanje, novo marketinško strategijo in ponovni vstop na trg Bosne in Hercegovine, danes uspešno uresničuje drugo fazo strategije, pravijo v družbi.

"Ta je zaznamovana z vzpostavljanjem operativnega načrta za učinkovito poslovanje na vseh trgih Mercatorjevega delovanja, osredotočenjem na kupce in še zlasti z obsežno monetizacijo premoženja, ki je pripomogla k pospešenemu, predčasnemu zmanjševanju zadolženosti," so navedli.

Tretja faza dolgoročne Mercatorjeve strategije bo poleg investicije v nov logistični center omogočila nov razvojni cikel, "ki je bistvenega pomena za še bolj uspešno poslovanje Mercatorja in dolgoročni razvoj dobaviteljev v Sloveniji in regiji".

Glavni lastnici Mercatorjevega lastnika sta ruski banki

Skupina Mercator je leto 2018 končala z 1,6 milijona evrov čistega dobička, potem ko je leto prej predvsem zaradi enkratne slabitve nepremičnin ustvarila 184,4 milijona evrov čiste izgube. Prihodki od prodaje so se povečali za 1,2 odstotka na 2,18 milijarde evrov. Neto finančni dolg skupine je konec leta 785 milijonov evrov, kar je okoli četrtino manj kot predlani. Mercator bo rezultate za prvo četrtletje letos objavil predvidoma v petek.

Mercator je v večinski lasti starega Agrokorja, katerega glavni lastnici sta VTB in prav tako ruska banka Sberbank. Ali in kdaj bo Mercator prenesen na Fortenovo Grupo, ki je naslednica Agrokorja, oz. ali ga bodo lastniki prodali, še ni znano. Trenutno naj bi tekla pogajanja z bankami upnicami Mercatorja, ki morajo soglašati s prenosom na Fortenovo.

Počivalšek želi, da bi Mercator kupil Apollo

Si pa gospodarski minister Zdravko Počivalšek želi, da bi Mercator kupil ameriški finančni sklad Apollo, ki je lastnik Nove KBM, danes poroča časnik Dnevnik. Pred dnevi je namreč minister na pogovor povabil predstavnika Apolla Michela Rabaja. Kot so za časnik povedali na ministrstvu, si Počivalšek želi zdravega, stabilnega in strateškega lastnika za Mercator.

"Ker je sklad Apollo uspešno prestrukturiral že Novo KBM, ki je danes zdrava banka, je želel preveriti interes sklada za vstop v lastniško strukturo Mercatorja, od katerega je odvisnih 10.000 delovnih mest v Sloveniji in pol milijarde evrov vredna dobaviteljska veriga," so dejali na ministrstvu.

Dodali so, da se bo minister junija v Sankt Peterburgu sestal s predsednikom uprave Sberbank Hermanom Grefom.

V Fortenova Grupi so Dnevniku povedali, da se z Apollom ne pogovarjajo, prav tako niso komentirali Počivalškovih prizadevanj, da bi Apollo kupil Mercator.