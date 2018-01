"Vsako sekundo smo prodali za 75 tisoč dolarjev kriptožetonov" #intervju #video

Neverjeten uspeh in preboj je uspel še enemu slovenskemu zagonskemu podjetju. Zavarovalnica InsurePal je v 80 sekundah razprodala vse kriptožetone: kar 201 milijon žetonov, vsakega po ceni 0,1 ameriškega dolarja. Zbrali so 18 milijonov dolarjev.

[video: 67678 / ]

Slovensko zavarovalniško startup podjetje InsurePal je izvedlo javno prodajo svojih kriptožetonov oziroma svoje digitalne valute. Zbrali so 18 milijonov dolarjev oziroma 14,7 milijona evrov v kriptovaluti ethereum. S tem je postalo najuspešnejši slovenski projekt množičnega financiranja doslej, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Z javno prodajo kriptožetonov, tako imenovanim ICO, so zbirali denar za gradnjo zavarovalniške platforme na tehnologiji veriženja blokov, ki uvaja s patentno zaščiteno inovacijo po metodi socialnega vplivanja. Podrobnosti nam je v krajšem pogovoru razkril Tomaž Volk iz podjetja InsurePal.

Dosegli ste nov mejnik pri zbiranju denarja v kriptovalutah na naših tleh. Ste pričakovali, da boste v tako kratkem času razprodali vse kriptožetone?

V podjetništvu je vedno navzoče tveganje. A glede na odziv podpornikov smo takšen rezultat pričakovali. Za 12 milijonov dolarjev žetonov je bilo prodanih že v predprodaji, včeraj pa smo v 80 sekundah prodali še preostale žetone v vrednosti šest milijonov dolarjev. Vsako sekundo smo torej prodali za 75 tisoč dolarjev žetonov. Delo se zdaj šele začenja.

Za kakšen projekt gre? Zavarovalniška platforma, ki uvaja socialni dokaz, zveni precej zapleteno.

Če je internet omogočil globalno decentralizirano izmenjavo informacij, nam tehnologija blockchain omogoča decentralizirano globalno izmenjavo vrednosti. To pomeni velik tehnološki korak.

InsurePal je metoda zavarovanja s socialnim dokazom oziroma vplivanjem. Kaj to pomeni?

Zavarovalnice imajo danes precej težko nalogo pri ocenjevanju tveganja posameznikov, od tega pa je odvisna zavarovalna premija. Če zavarovalnica tveganje oceni napačno, zavarovanci premijo preplačujejo ali podplačujejo.

Naš produkt Insurepal je namenjen skrbnim in odgovornim zavarovancem, ki danes preplačujejo zavarovanje. Za to, ali je posamezni zavarovanec odgovoren in skrben, pa poskrbimo s socialnim dokazom. Če zavarovanec najde nekoga, ki zanj jamči, da bo verjetnost za prijavo škode po njegovi krivdi majhna, bo deležen večjega popusta. Na drugi strani pa bo garant z manjšim finančnim zneskom izpostavljen v primeru, če bo predlagal napačnega kandidata. V najslabšem primeru bo ta znesek izgubil.

Kdo je vaša ciljna publika in kakšne rešitve prinaša?

Naša ciljna publika so milenijci. Ti danes v nekaterih državah plačujejo visoke zavarovalne premije, ker jih zavarovalnice še ne poznajo. Pri avtomobilskem zavarovanju gre za mlade voznike. Zavarovalnice jih vidijo kot slabe zavarovance, dokler ne dokažejo nasprotno. V resnici pa niso vsi slabi zavarovanci, saj so med njimi tudi bolj odgovorni in skrbni. Z metodo socialnega vplivanja lahko pridobijo ustrezne popuste.

Je to primerno tudi za starejše?

Seveda. Kdorkoli zase misli, da je skrben in odgovoren, je primeren kandidat za omenjeno zavarovanje. Ti verjetno že danes preplačujejo zavarovanje, plačujejo ga pravzaprav za slabe zavarovance.

Ostajate v Sloveniji ali se selite v tujino?

Cilj je postati globalno podjetje, zato smo tudi denar zbirali globalno. Obvezali smo se, da bomo prvo zavarovanje ponudili v Veliki Britaniji, kjer mladi bistveno preplačujejo svoje zavarovalne premije.