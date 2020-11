Vprašanje zamrznitve minimalne plače še vedno ostaja nerešeno

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes razpravljal o osnutku šestega protikoronskega zakona, ki gre po dokončno potrditev na vlado. Delodajalci in sindikati so se strinjali, da je nujno potreben za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu, nesoglasij o zamrznitvi minimalne plače pa niso rešili. To bi lahko naslovil naslednji sveženj ukrepov.

Med ključnimi ukrepi šestega protikoronskega svežnja, težkega milijardo evrov, so podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, podaljšanje moratorijev za posojila, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme, spodbude podjetjem za naložbe, odlog najemnin za poslovne prostore ter delna nadomestitev fiksnih stroškov, piše STA.

"Ukrepe za ohranjanje obstoječih delovnih mest smo že zdaj podpirali in smo zadovoljni, da ostajajo. Hkrati pa se podaljšujejo tudi ukrepi na finančnem področju, ki bodo vzdrževali likvidnost, s čimer smo tudi zadovoljni," je za STA dejal generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole. Zadovoljen je tudi z delom, ki se nanaša na pokrivanje fiksnih stroškov, se usmerja v najbolj ranljive skupine, to so mikro in mala podjetja.

Minimalno plačo naj bi "reševal" sedmi protikoronski sveženj

Foto: STA Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič pa je dodala, da je bila seja v skladu s pričakovanji, saj so poslušali predstavitev osnutka, o njem izmenjali mnenja, "vendar pa se seja ni končala z usklajevanji ali odgovori, kateri predlogi bodo upoštevani". Seja se je končala brez sklepa, saj so že v ponedeljek vedeli, da časa za razpravo ali pogajanja ne bo.

Socialni partnerji so danes z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom govorili tudi o pozivu gospodarstva k zamrznitvi minimalne plače. Sindikati temu nasprotujejo, Smole pa je dejal, da jim je minister povedal, da bodo to vprašanje reševali s sedmim protikoronskim svežnjem, ki naj bi bil sprejet še pred koncem letošnjega leta. "Zaveda se, da si gospodarstvo ne more privoščiti dviga minimalne plače," je dejal, piše STA.

Jerkičeva je ob tem dodala, da je Počivalšek socialne partnerje pozval, naj o tem vprašanju opravijo razpravo. "Ne izključujem možnosti, da bo ESS opravil razpravo o tem," je dodala.