Vodstvo NLB v državnem zboru pozvalo k zaščiti banke

Predsednika uprave in nadzornega sveta NLB Blaž Brodnjak in Primož Karpe sta danes na seji komisije državnega zbora za nadzor javnih financ pozvala k zaščiti banke pred učinki tožb na hrvaških sodiščih.

Foto: Matej Leskovšek

Kot smo poročali na Siol.net, so hrvaška sodišča sprejela več pravnomočnih sodb na škodo NLB in nekdanje Ljubljanske banke (LB). Kot smo pisali, mora NLB po novembrski sodbi županijskega sodišča Zagrebački banki v lasti Unicredita plačati približno 700 tisoč evrov. V ta znesek so vštete tudi obresti od leta 1992.

Karpe: Banka ni naredila nič nezakonitega

Predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe je danes na seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ ob mnenjih, da je plačilo zahtevkov iz kakšne od tožb v nasprotju s pravnim redom Slovenije, zagotovil, da banka ni naredila ničesar nezakonitega.

Vodstvo banke o podrobnostih glede postopkov zaradi tožb glede prenesenih deviznih vlog na hrvaških sodiščih ni moglo javno govoriti. Člani komisije so odločili, da sejo zaprejo za javnost, tako da ta zdaj poteka za zaprtimi vrati.

Brodnjak: Drobnico je treba zaščititi z dovolj zanesljivo ograjo

Vodstvo banke je na odprtem delu opozorilo, da banka ni zaščitena. "Kljub navedbam v pravnem in ustavnem redu Republike Slovenije banka de facto ni zaščitena za primere negativnih razsodb in morebitne rubeže njenega premoženja na Hrvaškem," je opozoril predsednik uprave Blaž Brodnjak.

Z razpleti sodb in dejstvom, da te zaščite ni, so pogojene tudi kakršnekoli rezervacije in vpliv na kapitalsko ustreznost banke, je poudaril Brodnjak: "Neodvisno od postopkov morebitne privatizacije banke pa bi jaz, če bi volkovi napadli mojo drobnico, to zaščitil z dovolj zanesljivo ograjo."

Po njegovih besedah je lanski poskus prodaje jasno pokazal, da je brez zaščite vpliv na prodajno ceno tako velik, da bi slovenski davkoplačevalci "paket" učinkov sodb plačali v celoti in vnaprej, tudi če bi sodni postopki kasneje pokazali drugače. Investitorji namreč niso pripravljeni čakati na dokončni razplet, zato ceno ustrezno znižajo.

Foto: STA

"NLB si ne sme privoščiti, da bi bila plenjena ali rubljena"

Medtem ko naj bi po neuradnih informacijah na Hrvaškem v enem primeru tožbeni znesek od NLB izterjali z izvršbo, drugega pa naj bi NLB plačala, je prvi nadzornik NLB Karpe danes zagotovil, da v banki poznajo ustavo in da banka ni naredila nič nezakonitega.

Več javno ni želel povedati, predvsem zaradi občutljivosti zadeve in vpliva na odnose s Hrvaško. Poudaril je, da si "NLB ne sme privoščiti, da bi bila plenjena ali rubljena", in da "moramo banko zaščititi pred takšnimi potezami".

Brodnjak je dejal, da bi lahko javno razkrivanje že izvedenih ali načrtovanih aktivnosti banke v sodnih postopkih dodatno poslabšalo položaj banke v nadaljnjih postopkih. "Zagotavljam vam, da banka v teh postopkih uporablja in bo še uveljavljala vsa razpoložljiva pravna in komunikacijska sredstva v domovini in v mednarodnem kontekstu," je dejal poslancem.