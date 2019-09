Vlagatelji v umik 11.000 milijard dolarjev naložb v fosilna goriva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Energetski giganti s svojimi naftnimi in plinskimi projekti v zadnjih 20 mesecih ogrožajo trud ubraniti Zemljo pred globalnim segrevanjem.

Institucionalni vlagatelji z 11.000 milijardami dolarjev premoženja, povezanega s fosilnimi gorivi, so napovedali izstop iz teh investicij. Zamenjali jih bodo z naložbami v obnovljive vire energije. Gre za pomemben premik k zeleni energiji, navaja poročilo, pripravljeno ob vrhu z naslovom Financiranje prihodnosti v južnoafriškem Cape Townu.

Prehod investicijskih in premoženjskih skladov k obnovljivim virom energije se je intenziviral po letu 2015, ko je bil sprejet pariški okoljski sporazum. Potem ko se so se denimo leta 2014 k temu zavezali vlagatelji z 52 milijardami dolarjev premoženja, je zdaj tak korak napovedalo več kot 1000 vlagateljev z 11 milijardami dolarjev premoženja, med njimi skladi, banke, zavarovalnice, mestni sveti, univerze in religiozne institucije.

Odmik od investicij v fosilna goriva v vseh sektorjih

"V vseh sektorjih smo priča jasnemu odmiku od investicij v fosilna goriva," je poudarila ena od avtoric poročila Clara Vondrich. "Premoženje v premogu, nafti in plinu postaja prepoznavno kot toksično - ne le v moralnem smislu zaradi podnebne krize, temveč vse bolj tudi s finančnega vidika," je poudarila.

Po podatkih Svetovne banke je sicer 11.000 milijard dolarjev v letu 2018 predstavljalo 16 odstotkov vseh investicij na trgu.

Energetski giganti ogrožajo ves trud

Aktivisti v pritisku na vlagatelje, da se znebijo delnic, obveznic ali drugega premoženja, povezanega s fosilnimi gorivi, vidijo eno od poti v okviru boja za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

A energetski giganti s svojimi naftnimi in plinskimi projekti v zadnjih 20 mesecih ogrožajo te premike in trud ubraniti Zemljo pred globalnim segrevanjem.