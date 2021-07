Vlada prižgala zeleno luč za drugi blok nuklearke

"Z energetskim dovoljenjem odpiramo najširšo možno javno razpravo, ne le na strokovni ravni, pač pa tudi med državljani," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Vrtovec. Med njo se bo izkazalo, ali se strinjamo in stremimo k istim ciljem - torej k čisti in varni energetski prihodnosti Slovenije.

Foto: Gen energija

Lokacija še ni znana

Šele po doseženem družbenem konsenzu bodo sledili nadaljnji postopki, kot so umestitev v prostor, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja in sama gradnja. Natančna lokacija proizvodnega objekta bo določena šele s sprejetjem državno-prostorskega načrta, je dejal Vrtovec in dodal, da bo njena skupna električna moč na pragu 1100 MW, predvidena letna proizvodnja električne energije nekaj manj kot 9000 GWh, življenjska doba pa 60 let.

"Projekt je preveč pomemben, da bi ga prepustili različnim interesom," je poudaril Vrtovec. Spomnil je na afero z gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj in dodal, da je bila ta šola predraga, da bi jo ponovili. "Zato želimo zagotoviti preglednost in predvsem odgovornost za vse sprejete odločitve," je dejal.