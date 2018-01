Večina velenjskih rudarjev za stavko

Neuradno: stavkovne zahteve Sindikata rudarstva in energetike je podprla večina zaposlenih v jami in podpornih službah Premogovnika Velenje. Upravi jih bodo izročili predvidoma v četrtek.

V Premogovniku Velenje, zadnjem delujočem rudniku v Sloveniji, so vse bliže stavki.

Po naših informacijah je namreč večina zaposlenih v jami in podpornih službah podprla stavkovne zahteve Sindikata rudarstva in energetike (SDRES), katerega vodstvo se je že preoblikovalo v stavkovni odbor. Najpomembnejše so:

zagotovitev varnejšega opravljanja dela in večje varnosti v jami,

dvig osnovnih plač,

odprava kršitev kolektivnih pogodb in delovnopravne zakonodaje pri obračunu višine plač,

ohranitev delovnih mest v primeru nenadnega zmanjšanja proizvodnje,

zagotovitev statusa premoga kot strateško pomembnega energenta za državo.

Neuradno: 700 zaposlenih za stavko

V SDRES so dobili podpise približno 700 zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje, ki skupaj zaposluje dva tisoč ljudi.

Asmir Bečarević, predsednik sindikata SDRES Foto: Urban Urbanc/Sportida Te informacije Asmir Bečarević, predsednik SDRES, ni želel komentirati. "O številkah ne bom govoril, ker zbiranja podpore še nismo končali. Lahko povem le, da bomo zahteve predvidoma v četrtek izročili upravi," je za Siol.net dejal Bečarević.

Gre za pomembno etapno zmago enega od dveh sindikatov v Premogovniku Velenje. Število podpisov podpore stavki namreč za več kot trikrat presega število članov SDRES, saj je vanj vključenih približno 220 zaposlenih, ki delajo v jami in podpornih službah.

Bečarević "osvojil" jamo

To posledično pomeni, da bodo stavkali tudi zaposleni, ki so člani Sindikata pridobivanja energetskih surovin (SPESS), največjega sindikata v premogovniku, ta večine stavkovnih zahtev do zdaj ni podpiral.

Kar je najpomembneje, stavkovne zahteve podpira večina od približno 900 zaposlenih, ki delajo v jami in podpornih službah.

V SPESS so verjetno tudi zato svojim članom poslali daljše sporočilo, v katerem so jih "prosili, da dobro premislijo, kaj je tisto, kar nam je v resnici tako močno krateno, da želimo že takoj na začetku novega leta poseči po skrajnih sindikalnih ukrepih".

Konkurenčni sindikat je proti stavki

"V SPESS-Sindikatu Premogovnika Velenje in vsem zaposlenim v skupini v letih 2014–2017 nam je z dobrim delom, žal tudi z odrekanjem in manjšanjem naših pravic, uspelo podjetje oziroma skupino Premogovnik Velenje rešiti pred zlomom," v dokumentu, ki smo ga pridobili, navaja izvršni odbor SPESS, ki ga vodi Simon Lamot.

V nadaljevanju sporočila je predstavil nekatere, po njegovem najpomembnejše dosežke, med katerimi je naštel tudi:

dvig točke enote enostavnega dela v predlanskem septembru,

oblikovanje delovne skupine, ki je uredila izhodiščni plačilni razred rudarjev,

dogovor o plačilu vseh nadur, ki so bile odrejene,

dvig premije za pokojninsko zavarovanje na polno vrednost,

ponovni začetek izplačevanja stimulacije družbe v višini 1,94 odstotka.

V SPESS so poudarili še, da jih SDRES uradno ni obvestil o stavkovnih zahtevah.

"Bo naslednjič uspeh, da 18. v mesecu dobimo plače?"

Bečarević odgovarja, da bodo naslednje dni izkoristili za dialog med obema sindikatoma in preostalimi organi zaposlenih. Na vprašanje, kako komentira navedbe SPESS iz sporočila, pa je odgovoril, da "vodilni v drugem sindikatu kot dosežke predstavljajo tudi tisto, kar sta že prej zagotavljala zakonodaja in kolektivna pogodba".

Premogovnika Velenje vodi Ludvik Golob. Foto: STA "Bomo naslednjič kot uspeh slavili dogovor, da 18. v mesecu dobimo plače?" se sprašuje Bečarević, ki poudarja, da je ključna zahteva povezana z varnostjo ljudi v jami.

"Zaposleni se upravičeno bojimo za lastno varnost. Da je ta skrb upravičena, je mogoče razbrati iz povečanega obsega obnovljenih jamskih prog in bojazni o količini vode, saj po likvidaciji ene proge (za odtekanje vode, op. a.) nismo uredili nove," je opozoril prvi mož SDRES.

"Koga zastopa uprava?"

Medtem ko v SPESS pozivajo k dialogu z upravo Premogovnika Velenje, ki jo vodi Ludvik Golob, se v SDRES sprašujejo, čigave interese sploh zastopa.

"Premogovnik Velenje ima dva tisoč zaposlenih, od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) pa s prodajo premoga dobi 110 milijonov evrov. Ista Teš, ki ima 350 zaposlenih, s prodajo električne energije, proizvedene z velenjskim lignitom, od Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) dobi 190 milijonov evrov. Kako je potem mogoče, da uprava Premogovnika Velenje poudarja, da možnosti za zvišanje plač ni zaradi več milijonov evrov bilančne izgube skupine? Ali zastopa interese družbe ali njenega lastnika?" dodaja Bečarević.