Večina obrtnikov občuti pomanjkanje usposobljenega kadra

Kot so sporočili iz zbornice, je v anketi, ki so jo med članstvom izvedli med 27. decembrom lani in 3. januarjem, sodelovalo 510 obrtnikov in podjetnikov.

Predstavniki malega gospodarstva sicer vsako leto pripravijo t.i. zahteve obrti, za katere si želijo, da bi jim vlada prisluhnila. Tokrat so optimisti, saj jih več kot 42 odstotkov po nekaj več kot 100 dneh vlade Marjana Šarca ocenjuje, da bo ta vlada naredila več za obrtnike in podjetnike kot prejšnje vlade.

Obrtniki in podjetniki želijo nujne spremembe

Obrtnikom in podjetnikom se kot najpomembnejša zdi zakonodajna sprememba glede bolniških nadomestil. Želijo si namreč, da breme nadomestil v času bolniške odsotnosti preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po 20 koledarskih dneh, ne šele po 30 delovnih dneh, kot velja zdaj.

Med željami sledijo razbremenitev stroškov dela s spremembo zakona o dohodnini, drugačna ureditev povračila škode delodajalcev v primeru nesreče pri delu (t.i. regresni zahtevki) ter drugačna ureditev statusa upokojenih obrtnikov. Želijo si, da bi upokojeni obrtniki in podjetniki lahko nadaljevali s svojo dejavnostjo tudi po upokojitvi in ob tem ohranili polno pokojnino.

96 odstotkov vprašanih podpira predlog zbornice glede davka na nepremičnine

Glede zakona o davku na nepremičnine, ki je v pripravi, je anketa OZS pokazala, da 96 odstotkov vprašanih podpira predlog zbornice, da nepremičninski davek ne sme biti višji od sedanjega nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

Večina oz. 94 odstotkov anketiranih tudi meni, da bi morali ponovno regulirati dejavnosti in poklice, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost ljudi, potem ko je država leta 2013 deregulirala nekatere obrtne poklice in dejavnosti.

