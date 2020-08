V tem delu Slovenije je bilo unovčenih najmanj bonov

Daleč največ turističnih bonov je bilo do 23. avgusta unovčenih v hotelih, sledili so apartmaji in apartmajska naselja ter kampi, kažejo podatki Finančne uprave RS (Furs). Med občinami še naprej prednjači Piran, kjer je bilo unovčenih 86.816 bonov v skupni vrednosti 13,3 milijona evrov.

Od 19. junija do 23. avgusta je pri ponudnikih turističnih namestitev bon delno ali v celoti unovčilo 511.554 upravičencev, kar je 25 odstotkov vseh upravičencev, je v torek objavil Furs. Unovčenih je bilo za 69,8 milijona evrov bonov, kar je 19,6 odstotka celotne vrednosti, navaja STA.

Bone za zdaj koristili predvsem mlajši

Povprečna vrednost unovčenega bona znaša 136,43 evra, povprečna starost upravičencev, ki so bone izkoristili, pa 38,4 leta. V več delih je bone uporabilo 79.340 upravičencev, 55.754 upravičencev v povprečni starosti 64,3 leta pa je bon preneslo na družinske člane, piše STA.

Najmanj bonov je bilo unovčenih v Zasavju

Daleč največja vrednost bonov je bila unovčena v obalno-kraški statistični regiji, in sicer do 20. avgusta skoraj 21 milijonov evrov. Daleč najmanj sredstev pa se je po tej poti steklo v zasavsko regijo, šlo je za okoli 26.500 evrov. Manj kot milijon evrov sta po tej poti prejeli še primorsko-notranjska (nekaj manj kot 400 tisoč evrov) ter koroška regija (735 tisoč evrov), poroča STA.

V vseh občinah unovčen vsaj en bon

Po občinah so na prvih treh mestih po vrednosti unovčenih bonov Piran (86.816 bonov; 13,3 milijona evrov), Kranjska Gora (36.451; 4,9 milijona evrov) ter Bohinj (30.951 bonov; štiri milijone evrov). Sledijo Izola, Brežice, Moravske Toplice, Podčetrtek, Bled, Koper in Ankaran. Občine, v kateri ne bi bil unovčen noben turistični bon, v Sloveniji ni. Je pa bil po en bon unovčen v občinah Log - Dragomer ter Trzin, piše STA.

Najraje v hotele

Po tipih namestitvenih obratov medtem pri sprejemanju bonov prednjačijo hoteli. V njih je bilo unovčenih 204.010 turističnih bonov v vrednosti 31,1 milijona evrov. Na apartmaje je odpadlo 55.186 bonov v višini 7,8 milijona evrov, na apartmajska naselja pa 48.457 bonov, vrednih 6,7 milijona evrov. V kampih so medtem prebivalci Slovenije unovčili 42.939 turističnih bonov oz. skupno potrošili 4,4 milijona evrov, navaja STA.

Foto: Getty Images

Na hotele je tako odpadlo 43 odstotkov vseh unovčenih bonov oz. 47,8 odstotka vse porabljene vrednosti. Na apartmaje odpade 11,6-odstotni delež bonov in 12-odstotni del vrednosti, na apartmajska naselja pa 10,2 odstotka bonov ter 10,3 odstotka vrednosti. V kampih so prebivalci unovčili 9,1 odstotka bonov oz. 6,8 odstotka vrednosti.

Na turističnih kmetijah je bilo medtem denimo unovčenih 14.087 bonov (trije odstotki vseh) v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov (2,7 odstotka), v turističnih kmetijah z nastanitvijo pa še 5719 bonov (1,2 odstotka) v vrednosti 719 tisoč evrov (1,1 odstotka). V planinskih kočah in domovih so obiskovalci unovčili 8477 bonov (1,8 odstotka) in tako tam porabili 451 tisoč evrov (0,7 odstotka).

V katerih občinah prebivalci najbolj "pridno" unovčujejo bone

Med občinami, katerih prebivalci najbolj "pridno" unovčujejo turistične bone, prednjačijo Trnovska vas, Selnica ob Dravi ter Šoštanj s 24,8-odstotnim deležem. Le za 0,1 odstotne točke zaostaja Šmartno ob Paki (24,7 odstotka), sledijo pa Beltinci in Sveti Andraž v Slovenskih goricah s 24,6-odstotnim deležem, poroča STA.

Ob snovanju ukrepa turističnih bonov je prevladovalo prepričanje, da bo ta pomagal predvsem obalnim, gorskim in termalnim destinacijam, kar se kaže za resnično. Manj zanimive za obisk domačinov naj bi bile mestne destinacije.

Furs je tako predstavil tudi podatke, od kod prihajajo turisti, ki so svoje bone unovčili v Mestni občini Ljubljana. Največji del, 1583 bonov, prihaja iz – Ljubljane. To pomeni, da v Ljubljani svoj bon največkrat unovčijo kar domačini. Sledila so druga mesta; Maribor (293), Koper (134) in Murska Sobota (104), še poroča STA.