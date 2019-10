V Slovenske železnice prihaja milijarder, ki so se mu uprli francoski novinarji

Neuradno: v lastništvo tovornega prometa Slovenskih železnic (SŽ), ki zaposluje 1.200 ljudi, prihaja češki oligarh. Kakšne priložnosti vidi v Sloveniji? In kaj to pomeni za SŽ?

Skoraj tri leta trajajoča saga o izbiri strateškega partnerja tovornega prometa Slovenskih železnic (SŽ) je očitno pred koncem.

Po naših informacijah se je namreč poslovodstvo železnic, ki ga vodi Dušan Mes, s češko skupino Energetski in industrijski holding (EPH) dokončno dogovorilo o njenem lastniškem vstopu v družbo SŽ-Tovorni promet. O tem naj bi v prihodnjih tednih razpravljal nadzorni svet SŽ, ki ga tudi v novi sestavi vodi Bojan Brank.

Zadnjo besedo o povezovanju med SŽ in Čehi bo imel Slovenski državni holding (SDH), krovni upravljavec državnega premoženja. Tam so nam že pred časom zagotovili, da "bo odločitev o soglasju temeljila na vsebinsko utemeljenem predlogu poslovodstva in nadzornega sveta SŽ, lastni proučitvi predloga in spremljajoče dokumentacije".

Podrobnosti dogovora za zdaj niso znane. Dušan Mes ga ni želel komentirati. Za Siol.net je potrdil le, da "so pogajanja v zaključni fazi". Po naših informacijah bodo Čehi z vplačilom okrog 80 milijonov evrov dodatnega kapitala v milijonov evrov pridobili 49-odstotni delež v SŽ-Tovornem prometu. Imeli naj bi najmanj dve od petih mest v upravi družbe, enakopraven vpliv na njeno upravljanje pa naj bi si zagotovili z več določili v družbeni pogodbi – tudi s predstavniki v razširjenem nadzornem svetu matične družbe SŽ.

Družba SŽ-Tovorni promet je imela konec lanskega leta 1.200 zaposlenih. V letu rekordne gospodarske rasti je ustvarila osem milijonov evrov čistega dobička, kar je četrtino manj kot leto pred tem, in 10 milijonov denarnega toka iz poslovanja. Imela je še 123 milijonov evrov finančnih obveznosti.

Tri leta iskanja in pogovorov

Na SŽ strateškega partnerja za tovorni promet iščejo že od začetka leta 2016. Sprva so bile v igre avstrijske železnice (ÖBB). Z njimi so SŽ podpisale pismo o nameri, ki je predvidelo, da bi Avstrijci postali solastniki SŽ-Tovornega prometa, SŽ pa njihove madžarske tovorne družbe. Podpis je časovno sovpadel z odločanjem države kot lastnika SŽ o novem mandatu Dušana Mesa, ta ga je kmalu zatem tudi dobil.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic Foto: STA Že kmalu so si Avstrijci premislili – morebiti tudi zaradi košarice, ki so jo začetni načrti SŽ dobili na SDH. Novega partnerja so zato na železnicah iskali z javnim pozivom. Prejeli so pet ponudb. Ob Čehih so jih poslali še poljske državne železnice (PKP), ruske železnice (RŽD), nemški Hamburger Hafen und Logistik, ki upravlja pristanišče v tem nemškem mestu, in francoske železnice (SNCF).

Te so se skupaj s Čehi uvrstile tudi v poznejša pogajanja, ki so trajala skoraj dve leti. Ves čas je v zraku viselo vprašanje, ali in koliko vzvodov upravljanja bi si novi lastniki zagotovili zgolj z 49-odstotnim deležem v tovornem prometu.

Po Evropi kupujejo termoelektrarne

Češki EPH ima sicer v lasti za okrog 12 milijard evrov sredstev in naložb, največ s področja energetike. Julija je z nemško družbo Uniper podpisal pogodbo o nakupu njene energetske divizije v Franciji: po dve plinski in dve termoelektrarni s skupno močjo dobrih 2000 megavatov, elektrarne na biomaso in obnovljive vire. Aprila pa je od ameriške energetske družbe AES odkupil še dve termoelektrarni na Severnem Irskem.

EPH od leta 2016 skupaj z Enelom obvladuje večinski delež Slovaških elektrarn, nekoč največje tamkajšnje državne energetske družbe. Štiri leta pred tem je Evropska komisija češki skupini izrekla 2,5 milijona evrov globe zaradi oviranja preiskave o kršenju protimonopolne zakonodaje v češkem energetskem sektorju.

V zadnjih letih se EPH širi na področje logistike. Njegovo podjetje EP Cargo, ustanovljeno za prevoz premoga iz rudnikov in druge opreme za termoelektrarne v lasti EPH, je leta 2016 sklenilo strateško partnerstvo s češkim prevoznikom Spedica Group. Pred kratkim je napovedal nakupe novih lokomotiv, predvsem za potrebe nemškega trga. EP Cargo deluje še na Poljskem, z vstopom v SŽ pa bo zaokrožil območje svojega delovanja med Jadranskim in Baltskim morjem.

V SŽ prihaja eden od najbogatejših Čehov

Daleč največji lastnik EP Holdinga je milijarder Daniel Křetínský, eden od najbogatejših Čehov. Štiriinštiridesetletni nekdanji odvetnik je eden od oligarhov, nastalih v obdobju češke tranzicije in privatizacije, ki so v zadnjih letih prerasli meje domovine, zato širijo svoje imperije v tujino.

Daniel Křetínský Foto: EPH Britanski časnik Financial Times ga je pred mesecem dni označil za enega od najpomembnejših evropskih "deal-makerjev". Pred kratkim je Křetínský odkupil tudi 49-odstotni delež v francoskem časopisu Le Monde. To je zgrozilo njegove novinarje, ki v češkem oligarhu vidijo grožnjo zdajšnji uredniški neodvisnosti. V zadnjih tednih mu želijo z javnimi protesti preprečiti prevzem. Od obeh preostalih delničarjev, francoskih investicijskih bankirjev, so zahtevali, naj češkemu oligarhu ne prodajo preostanka delnic.

Že od leta 2014 je solastnik medijske družbe Czech News Center, ki ima v lasti tabloid Blesk, najbolj bran češki časopis. Njegov največji tekmec na tamkajšnjem medijskem trgu je Andrej Babiš, oligarh in aktualni predsednik češke vlade, ki ima v lasti dva dnevna časopisa.

V slogi oligarhov je moč

Křetínský je kariero začel v slovaško-češki finančni skupini J&T, ki ima v lasti približno 13 odstotkov delnic Petrola, največje slovenske naftne družbe, v Sloveniji pa ima velike načrte. Čeprav je Křetínský v zadnjih letih J&T izplačal iz lastništva, gre občasno še vedno v posle z njenimi lastniki. Z enim od njih, Patrikom Tkáčem, je pred časom vstopil v francosko trgovsko verigo Casino, neuspešno pa se je potegoval za nakup večinskega deleža v drugem trgovcu, nemškem Metroju.

Prvo naložbo v Sloveniji je kupil leta 2015. Takrat je naložbena skupina Rockaway Capital, ki združuje nekaj najbogatejših Čehov - v njej so Tkáč, Křetínský in Peter Kellner (PPF Group) - kupila enega izmed največjih spletnih trgovcev v regiji Mall, katerega del je tudi slovenski spletni trgovec Mimovrste.

Tako J&T kot Křetínský sta v odličnih odnosih tudi z nekaterimi kitajskimi korporacijami, ki prodirajo na območje Evrope. J&T pa tesno sodeluje še z investicijsko skupino Penta, ki se je pred časom zanimala za slovensko medijsko družbo Proplus, lastnico POP TV in Kanala A. Nanjo naj bi oko tedaj po nekaterih informacijah vrgel tudi Křetínský.