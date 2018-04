Kupili Mimovrste, dobili oranžno luč ob nakupu Ceneje.si

Pohod čeških bogatašev, ki se agresivno širijo na trgu spletne prodaje in prevzemajo velike igralce v regiji, bi se skorajda zaustavil v Sloveniji. Kako so našega varuha konkurence prepričali, da z nakupi slovenskih podjetij ne bodo imeli v rokah prevelike moči in na našem trgu zlorabljali položaja?

Slovenski varuh konkurence je postavil vrsto pogojev, pod katerimi bo lahko češka naložbena skupina Rockaway Capital kupila družbo Ceneje.si, vodilni primerjalnik cen v spletnih trgovinah pri nas.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) pod vodstvom Andreja Matvoza je imela pomisleke zaradi mogoče zlorabe prevladujočega položaja in omejevanja konkurentov.

Andrej Matvoz, direktor Agencije za varstvo konkurence Foto: Državni zbor Čehi že imajo namreč v rokah Mimovrste, največjo spletno trgovino pri nas, ki je v letu 2016 povečala prodajo za več kot 25 odstotkov, na 44 milijonov evrov. Vsak mesec imajo že več kot 1,6 milijona obiskovalcev in v povprečju čez 50 tisoč zaključenih naročil.

Če bi pod njihovo okrilje prešel še portal Ceneje.si, pa bi si lahko zagotovili (pre)veliko prednost na trgu. Obvladovali bi namreč glavni kanal za primerjavo cen med Mimovrste in konkurenčnimi spletnimi trgovinami.

Na AVK jih je skrbelo, da bi lahko na portalu Ceneje.si pri uvrščanju in prikazovanju oglasov na spletni strani prednostno obravnavali prijateljsko družbo Mimovrste. Ta naj bi pridobila tudi dostop do strateških informacij, ki jih Ceneje.si zbira od drugih spletnih trgovcev.

Odločanje o koncentraciji med Mimovrste in Ceneje.si se je posledično močno zavleklo, na AVK pa so bili očitno pripravljeni Čehom pokazati celo rdečo luč.

Foto: Mimovrste

"Ne bomo diskriminirali konkurence"

Zato skladu Rockaway Capital, ki ga v Sloveniji zastopa največja odvetniška pisarna Jadek & Pensa, ni ostalo drugega, kot da AVK predlaga korektivne ukrepe. Z njimi bi zagotovil, da ne bo zlorabljal položaja na trgu.

Pripravljen se je bil zavezati:

da na portalu Ceneje.si ne bo s ceno ali načinom prikaza diskriminiral med oglasi za izdelke Mimovrste in drugih spletnih trgovcev, ki oglašujejo na Ceneje.si,

da bo Ceneje.si ohranil nevtralne in objektivne algoritme iskanja in razvrščanja, ki jih uporablja za oglase različnih spletnih trgovcev,

da bo Ceneje.si ohranil nevtralna in objektivna priporočila, na primer v svoji posebni rubriki Aktualno zate, in ne bo favoriziral izdelkov Mimovrste.

Po dostopnih informacijah na AVK niso bili zadovoljni s prvotnim predlogom, zato so morali Čehi na agencijo posredovati nov, posodobljeni predlog in prosili za čimprejšnjo odločitev. Pred dnevi jim je AVK tudi ugodil ter dovolil koncentracijo med Mimovrste in Ceneje.si.

Foto: STA

Osvajajo regijo

V češki naložbeni skupini Rockaway Capital, ki združuje nekaj najbogatejših Čehov - Patrik Tkáč, Daniel Křetínský in Peter Kellner (PPF Group) -, ne skrivajo, da si želijo postati največji spletni trgovec v srednji in vzhodni Evropi ter se kosati z velikani, kot so eBay, Amazon in Alibaba.

Pohod so začeli leta 2015, ko so kupili enega izmed največjih spletnih trgovcev v regiji Mall, katerega del je tudi slovenski spletni trgovec Mimovrste. Nadaljevali so s serijo prevzemov manjših in večjih spletnih trgovin, založnikov in ponudnikov potovanj, konec letošnjega leta nameravajo na Češkem zagnati spletno televizijo …

Osvojiti so želeli tudi slovenski trg. Bili so tudi eden od kandidatov za nakup družbe Big Bang, našega daleč največjega trgovca s tehničnim blagom. Čeprav so veljali za enega od favoritov, bo Big Bang končal v rokah Adventure slovenskega poslovneža Darka Klariča. Mogoče je, da so od namere odstopili tudi zaradi težav z varuhom konkurence.

Dozdajšnji lastnik iskal strateškega partnerja

Do zdaj je bil portal Ceneje.si v lasti skupine podjetnikov, med katerimi je največji Željko Radilović, za katerega pa spletne storitve niso osrednji posel.

Njegova družba Preskok se ukvarja predvsem s prodajo avtomobilov na debelo v države Evropske unije (EU). Lani je presegla 105 milijonov evrov prihodkov od prodaje, s čimer se uvršča med sto največjih podjetij v državi.

Glede na vse to je skupina Ceneje.si palček. Kljub občutni rasti je imela lani 1,15 milijona evrov prihodkov, največ od preusmeritev na spletne strani trgovin, še nekaj sto tisoč evrov pa sta ji prinesla spletna primerjalnika cen v Srbiji in na Hrvaškem.

Zato pa je bila primerjava cen glede na prihodke za Radilovića bistveno bolj donosna od njegovega osnovnega posla. V letu 2016 je podjetje, ki ima v lasti Ceneje.si, doseglo blizu 300 tisoč evrov čistega dobička, družba Preskok pa "le" 2,4 milijona evrov.

Koliko denarja bodo iztržili za Ceneje.si, ni znano. Po naših informacijah naj bi dozdajšnji lastniki že nekaj časa iskali kupca oziroma strateškega partnerja. Našli so ga v Rockaway Capital.