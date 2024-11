Sto tisoč Slovencev nakupuje pametno. Kakšne so prednosti?

V času črnega petka in predprazničnih ponudb so trgovine preplavljene z ugodnimi popusti in izjemnimi akcijami, vsi pa se želimo izogniti gneči v nakupovalnih središčih, zato je nakupovanje prek spleta odlična rešitev. Kaj hitro pa se nam lahko zgodi, da vse, kar smo privarčevali z nakupom v času ugodnosti, zapravimo z dostavo.

Za sproščene spletne nakupe

Priročnost, preglednost in enostavnost nakupovanja prek spleta so prepričale že mnoge med nami. Širok nabor artiklov, konkurenčne cene in dostava na dom so prednosti, ki marsikomu olajšajo vsakdan. Če tudi sami pretežno nakupujete prek spleta, pa ste zagotovo opazili, da se strošek dostave lahko neprijetno poviša.

V takšnih trenutkih pride prav storitev SMART! , ki je zasnovana tako, da vam omogoči neomejeno število brezplačnih dostav na dom in na izbrane prevzemne točke, ponuja ekskluzivne cenovne ponudbe in s tem brezskrbne nakupe v času največjih popustov.

Kaj je SMART! storitev?

SMART! je naročniška storitev, ki članom omogoča dostop do različnih ugodnosti, ki olajšajo nakupovanje v spletni trgovini mimovrste =) by Allegro. Med glavnimi prednostmi so neomejeno število brezplačnih dostav, ekskluzivne cenovne ponudbe in dostop do nekaterih najbolj iskanih artiklov.

Neomejeno število brezplačnih dostav: Eden največjih stroškov pri spletnem nakupovanju je dostava. SMART! člani imajo znotraj letne članarine na voljo neomejeno število brezplačnih dostav za vse nakupe nad 12,90 evra pri istem trgovcu. S tem prihranite pri stroških in nakupi postanejo še ugodnejši.

člani imajo znotraj letne članarine na voljo neomejeno število brezplačnih dostav za vse nakupe nad 12,90 evra pri istem trgovcu. S tem prihranite pri stroških in nakupi postanejo še ugodnejši. Ekskluzivni popusti in akcije: SMART! članom so na voljo posebni popusti, ki omogočajo nakupovanje po še ugodnejših cenah. Nove akcije pa vas pričakajo vsak teden.

članom so na voljo posebni popusti, ki omogočajo nakupovanje po še ugodnejših cenah. Nove akcije pa vas pričakajo vsak teden. S SMART! storitvijo ne boste zapravljali časa s spremljanjem akcij in iskanjem najboljših ponudb. Vse to je že vključeno, kar omogoči hitrejše in učinkovitejše nakupovanje.

Storitev SMART! je po prvem letu delovanja že osvojila prestižno nagrado za najboljši program zvestobe (Best Loyalty Program Award 2024).

Ob tej priložnosti so pri mimovrste =) by Allegro pripravili izjemen paket, saj lahko storitev SMART! zakupite za eno leto po akcijski ceni 0,01 evra brez omejitve števila naročil. Ponudba velja do 15. januarja 2025.

Črni petek in neomejeno število brezplačnih dostav

Črni petek je idealen čas za nakupovanje, vendar so številne ugodne ponudbe hitro razprodane. S SMART! boste imeli prednost pri pregledu vseh izdelkov in zavedanje, da vam ni treba skrbeti še za dostavo, kar vam bo omogočilo, da ne zamudite posebnih priložnosti.

Ko iščete izdelek v omejeni količini: V času črnega petka so nekateri izdelki pogosto na voljo le v omejenem številu. SMART! vam omogoči, da ste med prvimi, ki lahko izkoristite te omejene ponudbe.

vam omogoči, da ste med prvimi, ki lahko izkoristite te omejene ponudbe. Ko nakupujete več izdelkov hkrati: Če kupujete več izdelkov, je brezplačna dostava lahko velika prednost, saj vam prihrani dodatne stroške, ki bi se običajno nabrali pri vsakem posebej poslanem naročilu.

Ko želite izkoristiti popuste na priljubljene blagovne znamke: Če želite kupiti izdelek priljubljene blagovne znamke, bo SMART! omogočila boljše pogoje nakupa ter dostop do nižjih cen in popustov.