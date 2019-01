V Sloveniji več kot 900.000 uporabnikov spletnih bank

Spletno bančništvo, ki uporabniku omogoča predvsem hitrejše in cenejše poslovanje s svojo banko, je vse bolj priljubljeno. Potem ko se je med letoma 2004 in 2007 število uporabnikov podvojilo in se nato do leta 2015 povečalo še za enkrat, je sicer v zadnjih letih rast počasnejša. Danes imajo spletne banke več kot 900.000 uporabnikov.