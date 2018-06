V Sloveniji se prebuja tudi trg luksuznih nepremičnin

V Sloveniji se trenutno prodaja okoli 50 luksuznih stanovanj, katerih cene se gibljejo od pol milijona do milijona evrov. Velika večina jih je v prestolnici, preostala na Obali.

Še več je na prodaj pregrešno dragih stanovanjskih hiš, ki so večini Slovencev nedosegljive. Na največjem nepremičninskem portalu nepremicnine.net smo sicer našli več kot 600 zadetkov, a iste nepremičnine prodaja tudi do 10 različnih agencij. Dejansko je na prodaj okoli sto nesramno dragih hiš. Njihove oglaševane cene se gibljejo od pol milijona do petih milijonov evrov.

Najdražja med njimi je vila z bazenom in vpeljano konjeniško dejavnostjo na obsežnem posestvu v neposredni bližini golfigrišča Arboretum Volčji potok. Zanjo želi lastnik iztržiti 4,5 milijona evrov, prodaja pa se že več let.

Foto: Todić Luxury "V zadnjih dveh letih, še posebej v zadnjem letu, na trgu luksuznih nepremičnin postaja vse bolj pestro. Veliko je povpraševanja in ogledov, dogajajo se tudi prodaje. Pravega prestiža v Sloveniji dejansko primanjkuje oziroma je ponudba zelo omejena," pojasnjuje Zoran Đukić iz nepremičninske družbe Stoja, ki trenutno ponuja okoli 20 luksuznih nepremičnin.

Po njegovih besedah kupci najbolj povprašujejo po nepremičninskem prestižu na relaciji Bled–Ljubljana–Portorož. Med kupci nepremičnin, vrednih več kot milijon evrov, prevladujejo tujci, manj kot milijon evrov vredne nepremičnine kupujejo tudi Slovenci. "Med tujimi kupci, tako kot pred krizo, znova prevladujejo Rusi," razkriva.

"Pravega prestiža v Sloveniji dejansko primanjkuje oziroma je ponudba zelo omejena, zato pričakujem vlagatelje, ki bodo specialisti v tem segmentu," napoveduje Zoran Đukić iz nepremičninskega podjetja Stoja. Foto: Osebni arhiv Đukić poudarja, da se nekatere luksuzne vile s pretirano ceno prodajajo že več let "in se bodo verjetno še več let". "Določene vile zunaj Ljubljane, kot so Vodice, Radomlje, Domžale, sicer vsebujejo elemente luksuza, žal pa ne moremo govoriti o luksuzni lokaciji," pravi nepremičninar.

Kaj je prestiž?

V Sloveniji je namreč prestiž pogojen z lokacijo objekta, velikostjo in opremljenostjo. Za lokacije, ki lahko z ustrezno velikim in opremljenim objektom izpolnijo pogoje prestiža, v Ljubljani veljata Rožna dolina in Trnovo, na Obali sta to Portorož, Piran, na Gorenjskem pa Bled. V prestolnici lahko kot luksuzni večstanovanjski nepremičnini označimo vilo Urbano in Kapitelj, po napovedih investitorjev se bosta s prestižem spogledovala tudi bodoča objekta Šumi in Kolizej.

Za prestiž pa se lahko pojmujejo hiše, ki imajo poleg zgoraj naštetega še stanovanjsko površino, večjo od 350 kvadratnih metrov, zemljišče, ki je večje od 500 kvadratnih metrov, in ceno nad pol milijona evrov. K temu običajno spadajo še bazen, savna, večja garaža, več kot pet spalnic, več kopalnic ter izjemen razgled.

Za luksuzna stanovanja v večstanovanjski hiši velja, da morajo biti umeščena v primerno urejenem objektu z zagotovljenim parkiriščem, so večja od 150 kvadratnih metrov, imajo izjemen pogled, strope, višje od treh metrov, velike steklene površine ... Cene takšnih stanovanj se gibljejo od pol milijona evrov dalje.

Predrag Todić iz podjetja Todić Luxury kot največjo težavo slovenskega trga luksuznih nepremičnin vidi v tem, da v Sloveniji ne dajemo dovolj poudarka prestižu oziroma ima celo negativno konotacijo. Čeprav kupci po njegovem obstajajo, tako domači kot tuji. Foto: Bojan Puhek

Da se omenjeni trg počasi prebuja, potrjuje tudi Predrag Todić iz nepremičninske agencije Todić Luxury. "Znova se najdejo kupci za več kot pol milijona evrov vredno nepremičnino, tudi za milijon ali dva," opisuje Todić. Kot največjo težavo tega segmenta vidi v tem, da v Sloveniji ne dajemo dovolj poudarka prestižu oziroma ima celo negativno konotacijo. Čeprav kupci po njegovem obstajajo, tako domači kot tuji.

Prestižu se napovedujejo lepši časi

Đukić trgu luksuznih nepremičnin v Sloveniji napoveduje lepše čase. "Trg je trenutno še v povojih. Pravi prestiž bo prišel z novimi vlagatelji, ki bodo specialisti v tem segmentu. Gradili bodo pravi prestiž za tuje kupce, ki v Sloveniji cenijo varnost, naravo in mir. Tu na primer mislim na zaprto naselje petih vil z dva tisoč kvadratnimi metri. Določene aktivnosti v tej smeri že potekajo," razkriva Đukić.

Dodaja še, da pri nas trg luksuznih nepremičnin ni razvit tudi zaradi pomanjkanja vsebin za petične kupce, ki bi si z lahkoto privoščili nakup nepremičnin nad pet milijonov evrov. Slovenija namreč ne premore dizajnerskih trgovin oziroma nakupovalnih središč, koncertov največjih zvezdnikov ali prestižnih restavracij z Michelinovimi zvezdicami, ki so za bogataše ključni.