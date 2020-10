V ponedeljek stavke v Gorenju ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupščina sindikata Skei Gorenje je danes sklenila, da odpove za ponedeljek napovedano stavko v Gorenju. Kot je za STA povedal predsednik SKEI Gorenje Žan Zeba, se pogovori z upravo Gorenja glede izplačila dodatka iz naslova prihrankov v proizvodnji še nadaljujejo. Doseči želijo dogovor o merljivih rezultatih in pravičnem nagrajevanju posameznikov.

Zeba je spomnil, da jih čakajo tudi pogajanja za dvig osnovnih plač, dogovoriti morajo tudi krovno kolektivno pogodbo za zaposlene v vseh podjetjih Hisense Gorenje. Ponovno je poudaril, da sindikat ne nasprotuje izplačilu dodatka, ravno nasprotno, sindikat je dodatek sam predlagal in to pred odločitvijo vodstva Gorenja o njegovem izplačilu. "Hočemo pa, da je vnaprej dogovorjen in jasen," pravi Zeba.

Zadnji predlog sindikata, ki po njegovi oceni ni uravnilovka, znaša 0,75 evra bruto na uro. Tako bi delavec za opravljenih 174 delovnih ur pri plači prejel okoli 100 evrov neto, za vse dodatne nadure pa tudi več, vendar je bil ta predlog za vodstvo Gorenja nesprejemljiv, piše STA.

Zeba: Vodstvo ni upoštevalo pristojnih služb glede zaščitnih sredstev

Zeba je še opozoril, da vodstvo Gorenja ni upoštevalo strokovnega mnenja pristojnih služb pri uporabi zaščitnih sredstev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zato se je sindikat obrnil na pristojne službe, ki so ukrepale in je bilo posledično ukinjeno nošenje očal v proizvodnji, zmanjšalo se je število varnostnikov in spremenil način izvajanja merjenja telesne temperature, delavec pa bo dobil večje število zaščitnih mask.

Foto: Ana Kovač

Vodstvo Gorenja je v torek sicer sporočilo, da so zaposlenim izplačali poseben dodatek iz naslova prihrankov v proizvodnji za avgust, izplačilo je predvideno tudi za prihodnje tri mesece. Višina dodatka se razlikuje po tovarnah, razlikuje se tudi med zaposlenimi, piše STA.

Za ta korak se je odločilo kljub temu, da po zadnjih treh zaporednih uspešnih mesecih podjetje v prvih osmih mesecih letos še vedno izkazuje kumulativno izgubo.

Predsednik skupine Hisense Europe: Stavka bi pomenila izgubo tako za zaposlene kot za družbo

Glede napovedane stavke pa je predsednik skupine Hisense Europe Alex Zhu dejal, da bi pomenila izgubo tako za zaposlene kot za družbo; škodo bodo čutili oboji. Podjetje ne bo izpolnilo naročil, posledično bo utrpelo izgubo prihodka, kar bo poslabšalo rezultat. Tako bo tudi manj možnosti za prihodnje nagrajevanje, zaposleni pa bodo ob bonuse, ki bi jih po njegovih besedah sicer zasluženo prejeli, še piše STA.