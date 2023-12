V ormoškem obratu Carthaga od aprila izdelali tisoč počitniških kombijev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Carthago iz Odrancev, ki izdeluje počitniška vozila, je v svojem aprila odprtem obratu v Ormožu te dni izdelal tisoče vozilo, so sporočili iz podjetja v nemški lasti, ki trenutno na obeh lokacijah zaposluje 920 ljudi. V Ormožu v manjša počitniška vozila predelujejo Malibu Van, doslej so jih v obeh obratih sestavili 12.000.

Letošnje leto je bilo za Carthago prelomno, saj so aprila odprli novo tovarno v Ormožu, ki je bila zgrajena v manj kot letu dni, v začetku maja pa so na pot pospremili prvo tam izdelano vozilo.

Ob tem so junija v matični tovarni v Odrancih obeležili izdelavo 40.000. vozila, ki je tamkajšnji montažni trak zapustilo ob letošnji 15-letnici slovenskega podjetja.

Kot so sporočili iz podjetja, ki ga vodi Sandra Županec, podjetje nadaljuje razvoj in modernizacijo obeh obratov, pomemben poudarek pa dajejo tudi atraktivnim delovnim mestom in ugodnostim za zaposlene.

Direktorica družbe je sicer ob majskem zagonu proizvodnje napovedala, da bodo s sprva 180 zaposlenimi tedensko v počitniška vozila predelali približno 40 kombijev, pozneje pa nameravajo zmogljivosti postopoma širiti.

50 milijonov evrov vredna investicija v nov obrat

Vrednost naložbe v nov obrat, ki stoji v industrijski coni ob ormoški obvoznici, je bila ocenjena na 50 milijonov evrov, pri čemer je Carthago zanjo prejel tudi šest milijonov evrov državne spodbude.

Nedavno so prejeli priznanje za letošnjega najboljšega tujega vlagatelja med velikimi podjetji po izboru FDI Award Slovenia. Kot so podeljevalci tedaj navedli v obrazložitvi, je podjetje z 228 milijonov evrov prihodkov in 10,2 milijona evrov dobička dragocena pridobitev za slovensko gospodarstvo.

Podjetje je bilo leta 1979 ustanovljeno v mestu Ravensburg v Nemčiji, njegova osrednja proizvodna enota pa je danes v bližnjem Aulendorfu. Obrat v Odrancih so odprli leta 2008, v njem pa izdelujejo avtodome več serij in predelane kombije znamke Malibu.