V Bosni in Hercegovini so blizu mesta Mrkonjić Grad odkrili nahajališče zlata. Po ocenah Miloša Bošnjakovića, direktorja rudarskega podjetja, ki je nahajališče odkrilo, nahajališče vsebuje zelo visok delež zlata. Preverili bodo, ali se izraba nahajališča finančno izplača, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Miloš Bošnjaković, ki vodi bosansko podružnico avstralskega podjetja Lykos Metals, je dejal, da nahajališča zlata ležijo v občini Jezero blizu Mrkonjić Grada. Predstavil je tudi podatke o nahajališču in dejal, da so v treh vrtinah na globini 60 metrov odkrili 27,5 grama zlata na tono izkopanega materiala, kar je "neverjetna koncentracija zlata," poročajo lokalni mediji.

Geološke raziskave je podjetje začelo že lani, trenutno pa so še v začetni fazi, saj bo po ocenah Bošnjakovića potrebno še vsaj eno leto raziskav, da bodo o nahajališču zlata vedeli vse, kar je potrebno za morebiten začetek gospodarskega izkoriščanja. Ob tem je izpostavil visoke stroške raziskav in lokalne oblasti pozval k soudeležbi.

Vodja geoloških raziskav v podjetju Mladen Stevanović je pojasnil, da njihovo podjetje v Bosni in Hercegovini išče predvsem barvne in plemenite kovine, med drugim baker in kobalt, za katerima na svetovnem trgu vlada izredno povpraševanje. Kobalt, baker in druge kovine so namreč nujne za proizvodnjo avtomobilskih baterij.

Stevanović pa je poudaril še, da v povprečju le ena od stotih raziskav rudnih nahajališč privede do njihove komercialne izrabe, še navaja Hina.