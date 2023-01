Aleksandar Vučić: V Srbiji odkrili eno največjih svetovnih nahajališč zlata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je javnosti razkril, da so našli še drugo nahajališče zlata, ki naj bi bilo še večje od prvega v občini Žagubica, katerega odkritje so obelodanili pred časom. Lokacija drugega nahajališča ostaja skrivnost zaradi predsednikove bojazni pred desetkratnim dvigom cen vsega, poročajo srbski mediji.

"Natančno lokacijo poznava le jaz in predsednica vlade Ana Brnabić," je dejal Vučić. Po njegovih besedah naj bi šlo za eno od 100 največjih nahajališč zlate rude na svetu.

Pred prevelikim navdušenjem pa svari srbski geolog Branislav Božović. Predsednikove obljube o vsak dan bogatejšem narodu je označil kot zavajajoče. Kot je Božović dejal za portal Nova.rs, bi bila skrivnostna lokacija lahko izključno na območju Homoljskih gora, kjer so nahajališča zlata odkrili že v 19. stoletju.

Poudarja tudi, da nahajališče dragocene rude ni nekaj, kar lahko pričneš izkoriščati z danes na jutri, saj lahko do odprtja rudnika minejo desetletja. Opozarja še na okoljske vidike odpiranja novega rudnika, in sicer kako bi to vplivalo na zaščito ostalih naravnih virov.

Sonja Biserko: Ko je kriza, pričnejo o zlatu

Sonja Biserko, predsednica Helsinškega odbora za človekove pravice, je za hrvaški portal Index.hr povedala, da so enake zgodbe krožile že v preteklosti, v času Miloševića. "Očitno gre za zgodbo, ki se sproži v kritičnih časih, ko obstaja nek ekonomski pritisk ali pritisk od zunaj. Ta praksa je v Srbiji običajna," meni Biserko.