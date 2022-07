Družina Svetlik, ki ima v lasti 42-odstotni delež družbe H&R, krovne lastnice idrijske skupine Hidria, je prodala svoj delež španski družbi Gonvarri, so danes potrdili lastniki H&R. Posel morajo odobriti slovenski in evropski pristojni organi, predvidoma pa naj bi bil zaključen do konca tega leta. Vrednosti posla niso razkrili.

Večinski lastniki v družbi H&R so s španskim koncernom Gonvarri Industries, ki je med drugim pomemben dobavitelj avtomobilske industrije, sklenili dogovor o strateškem partnerstvu, ki bo naslavljalo izzive in priložnosti hitro rastočega trga elektrifikacije v mobilnosti in v drugih industrijskih aplikacijah, so lastniki H&R pojasnili v sporočilu za javnost.

Hidria ostaja vpeta v Slovenijo

Cilj strateškega partnerstva je ustvariti vodilnega ponudnika na trgu rešitev in proizvodov za trajnostno električno mobilnost in industrijske aplikacije. Poudarek na partnerstvu bo zagotavljanje celovite globalne ponudbe ključnih komponent v sektorju elektromotorskih pogonov.

Kot poudarjajo trenutni lastniki, se največja priložnost ponuja v hitro razvijajočem se in rastočem avtomobilskem in industrijskem sektorju, predvsem na globalnem trgu statorjev in rotorjev za elektromotorje za električne pogone v hibridnih in električnih vozilih prihodnosti, ki bo od njegovega nedavnega začetka kmalu presegel pet milijard evrov letne vrednosti.

"Hidria ostaja trdno vkoreninjena in vpeta v Slovenijo, tako z naraščajočimi obstoječimi investicijami (že potekajoča 40 milijonov evrov vredna investicija v razvoj in proizvodnjo statorjev in rotorjev za e-pogone v Spodnji Idriji) kot tudi z načrtovanimi novimi naložbami, novo partnerstvo z Gonvarrijem pa bo Hidrii omogočilo tudi globalno prodajno in proizvodno rast ter povečalo njen evropski in svetovni doseg ter prisotnost," so prepričani lastniki.

Večinski delež ima konzorcij menedžerjev

Za veljavnost dogovora veljajo običajni pogoji odobritve evropskih in slovenskih pristojnih organov, ki bodo predvidoma zaključeni do konca 2022. Več podrobnosti o dogovoru in načrtih partnerstva bo na razpolago po teh odobritvah, ko se bodo sedanjemu vodstvu Hidrie v manjšinskem deležu pridružili tudi predstavniki Gonvarrija.

O vstopu Gonvarrija v lastništvo Hidrie so v torek pisale Finance. V reviji Manager so delež nekdanjega dolgoletnega prvega moža korporacije Hidria Edvarda Svetlika in njegove žene Ivice lani cenili na 33,6 milijona evrov.

V družbi H&R ima večinski, nekaj čez 52-odstotni delež, sicer konzorcij menedžerjev, ki ga sestavljajo Iztok Seljak, Dušan Lapajne, družina Rejc in podjetnik Alex Luckmann.

Družba Gonvarri prisotna v 26 državah

Družba H&R ima večinsko oz. skoraj 89-odstotno lastništvo v družbi Hidria Holding, družba Hidria ima v njej dobrih 11 odstotkov. Hidria Holding ima medtem v Hidrii skoraj 81,5-odstotni delež, Hidria pa 18,5-odstotni delež.

Gonvarri medtem sodi med vodilna podjetja na trgu predelave jekla in aluminija. Družba je prisotna v 26 državah Evrope, Severne in Južne Amerike ter Azije, kjer zaposluje več kot 6000 ljudi. Leta 2021 je družba zabeležila več kot štiri milijarde evrov prihodkov in predelala več kot pet milijonov ton jekla, so pojasnili trenutni lastniki.