Upniki bodo še krvaveli na Agrokorju

Zdaj je tudi uradno znano, najmanj koliko denarja bodo upniki Agrokorja izgubili zaradi finančne in poslovne sanacije tega največjega hrvaškega koncerna.

Jamnica, Ledo, Belje, Konzum, PIK Vrbovec in druga odvisna podjetja so po najnovejših podatkih vredna nekajkrat manj od vseh do zdaj znanih obveznosti skupine Agrokor. "Luknje" v bilancah naj bi bilo za najmanj dve milijardi evrov.

To je razkrila nova sanacijska ekipa, ki jo vodita Fabris Peruško in Irena Weber. Gre za oceno vrednosti premoženja Agrokorja, ki bo na voljo za poplačilo upnikov.

S tem je dokončno potrdila napovedi, da se bodo morali dobavitelji, banke in drugi, ki so financirali delovanje Agrokorja, sprijazniti z večmilijardnim odpisom terjatev.

Kot je znano, morajo v Agrokorju z upniki doseči poravnavo najpozneje do 10. julija.

Visoka vrednost Konzuma, ki posluje z izgubo

Ocenjena vrednost Agrokorjevih proizvodnih in trgovskih podjetij se giblje v nenavadno visokem razponu, in sicer od 1,76 do 3,82 milijarde evrov.

Ob tem je treba opozoriti, da je trgovska družba Konzum, katere vrednost se giblje od 140 do 336 milijonov evrov, januarja letos ustvarila okoli 80 milijonov evrov prihodkov od prodaje in več kot milijon evrov negativnega denarnega toka iz poslovanja (EBITDA).

Tudi sicer ni natančno znano, kako poslujejo Agrokorjeva odvisna podjetja, saj niso objavila rezultatov za zadnje lansko četrtletje. Po neuradnih informacijah naj bi objavo zamaknili zaradi ohromljenega poslovanja in naj ne bi dosegala načrtovanih rezultatov.

Dobavitelji terjajo milijardo evrov

Upniki 77 Agrokorjevih družb so v postopku, ki poteka po tako imenovanem zakonu Lex Agrokor, prijavili blizu osem milijard evrov terjatev.

Zdaj že nekdanji prvi mož Agrokorja Ante Ramljak jih je priznal za okoli 5,5 milijarde evrov. Od tega:

• dobaviteljem nekaj manj kot milijardo evrov,

• nezavarovanim upnikom 1,24 milijarde evrov,

• zavarovanim upnikom 860 milijonov evrov,

• imetnikom obveznic 920 milijonov evrov,

• Agrokorjevim družbam pa preostalih 1,5 milijarde evrov.

Daleč največ skupina Agrokor dolguje rovinjskemu Adrisu, ki je v lasti Anteja Vlahovića (140 milijonov evrov). Podjetje Atlantic Trade, ki je v lasti Emila Tedeschija, je prijavilo za 18 milijonov evrov terjatev, Kraš pa sedem milijonov evrov.

Med slovenskimi dobavitelji je daleč največji osmoljenec dobavitelj banan Izet Rastoder, ki mu hrvaški koncern dolguje več kot pet milijonov evrov.

Dobaviteljem delnice "novega Agrokorja"

Zaradi reševanja Agrokorja pred stečajem bodo največ denarja izgubili hrvaški dobavitelji. Po načrtu, ki ga je pripravil še Ramljak, bi dejansko ostali praznih rok.

Prvi bodo namreč poplačani zavarovani upniki, sledili bodo financerji, ki so lani spomladi zagotovili likvidnostno posojilo za preživetje Agrokorja, dobavitelji pa bi se morali zadovoljiti s 70-odstotnim odpisom terjatev in lastniškimi deleži v "novem Agrokorju".

Daleč največ skupina Agrokor dolguje rovinjskemu Adrisu, ki je v lasti Anteja Vlahovića. Foto: Matej Povše Zdravi del, očiščen jamstev in dolgov, bodo prenesli na novo podjetje, ki bo poslovalo pod drugim imenom. Njegovi lastniki bodo dobavitelji, banke in imetniki obveznic. Ostanki bodo likvidirani oziroma bodo končali v stečaju.

Adris, Atlantic, Croatia osiguranje, Franck, Granolio, Kraš, Mlinar, Podravka, TDR, Vindija, slovensko Žito in drugi veliki dobavitelji so sicer že večkrat dali vedeti, da ne bodo sprejeli "striženja" svojih terjatev za več kot 15 odstotkov.

Nova izredna uprava Agrokorja je tudi razkrila, da bodo v celoti poplačali 530-milijonski dolg do Konzuma, Frikoma, Dijamanta in nekaterih drugih povezanih podjetij, ki je nastal pred začetkom postopka Lex Agrokor.

Pred dogovorom s Sberbank

Glavno oviro za sklenitev dogovora o sanaciji že dalj časa predstavlja ruska Sberbank.

Tej v Agrokorju niso priznali okoli milijarde evrov terjatev, zato je sprožila več sodnih sporov na sodiščih v regiji. Izpodbija tudi veljavnost Lex Agrokorja v Sloveniji, Srbiji in Bosni in Hercegovini.

Pri nas si prizadeva zaseči delnice Mercatorja, ki so del zavarovanja za Agrokorjeva posojila. Po neuradnih informacijah je cilj Sberbank doseči le poplačilo 1,3 milijarde evrov danih posojil bodisi v denarju bodisi v premoženju Agrokorja.

Peruško je zdaj napovedal, da so blizu dogovora s Sberbank. Predvidoma v prihodnjem tednu naj bi podpisal dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij. Tako naj bi ruski banki priznali vse prerekane terjatve do koncerna, Sberbank pa bi opustila vse tožbe proti Agrokorju v Sloveniji, Srbiji in BiH.