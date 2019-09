Ukinitev dopolnilnega zavarovanja: ministrstva računajo izpad v državni blagajni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicija in Levica bosta s predstavniki pristojnih resorjev danes nadaljevali usklajevanja glede prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Pričakovati je pogovore na osnovi prvih izračunov javnofinančnih učinkov zakonskega predloga Levice, ki so jih pripravili pristojni resorji, tudi ministrstvi za finance in za zdravje.