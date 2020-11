TZS: Ni razlogov za podaljšanje zaprtja prodajaln

V TZS vlado pozivajo k odprtju vseh trgovin in prodajaln, ki so skladno z vladnim odlokom trenutno začasno zaprte.

Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) vlado pozivajo k odprtju trgovin in prodajaln, ki so skladno z odlokom o začasni prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev še vedno zaprte. Na TZS so namreč prepričani, da razlogov za podaljšanje zaprtja prodajaln ni, ob tem pa opozarjajo, da zaradi omenjene prepovedi nastaja ogromna gospodarska škoda, ki je ne bodo mogli nadomestiti niti ukrepi, ki so zajeti v predlaganem šestem protikoronskem svežnju.

Po mnenju TZS prodajalne, ki so še vedno zaprte, pomenijo 30 odstotkov prihodkov v trgovini. Trgovinska dejavnost je tako kot vse gospodarstvo pred izjemno težko preizkušnjo, zato vlado spet pozivajo, naj skrbno pretehta realno tveganje za prenos okužbe pri opravljanju te dejavnosti. Ob ugotovitvi, da je ta majhna, naj vlada sprejme odločitev o nadaljevanju sproščanja opravljanja trgovinske dejavnosti in odprtju prodajaln, poudarjajo na TZS.

TZS: Možnost prenosa okužbe v trgovini je majhna

Ob tem poudarjajo, da je že v vladnih gradivih navedeno, da je možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom v trgovini majhna. Razlog, da je verjetnost prenosa okužbe med nakupovanjem majhna, je po njihovem prepričanju to, da trgovci upoštevajo vsa navodila in priporočila NIJZ za zajezitev bolezni covid-19. Trgovci dosledno izvajajo in nadzorujejo omejeno število ljudi v trgovini, redno razkužujejo prodajalne in vzdržujejo omejen stik med prodajalci in kupci.

"Ne razumem razmišljanja vlade, ki želi spet zapreti prodajalne, in to kljub podatkom, da zaposleni in potrošniki v trgovini niso vir širjenja okužb," pravi predsednica TZS Mariča Lah. Foto: STA

Zaradi vsega naštetega prenosa okužb v prodajalnah ni mogoče zaznati, pravijo na TZS. Tisti zaposleni v trgovini, ki so zboleli za novim koronavirusom, so se okužili zunaj službe. Stik zaposlenih s potrošniki je zelo omejen, zato je možnost prenosa virusa med nakupovanjem majhna, kar vlada po njihovih navedbah tudi jasno sporoča v svojih gradivih. Kljub nizki verjetnosti prenosa okužbe so še vedno zaprte številne prodajalne, ki ponujajo različne blagovne skupine, med drugi tekstil, obutev, športno opremo ...

Lahova: Zaposleni in potrošniki v trgovini niso vir širjenja okužb

"Ne razumem razmišljanja vlade, ki želi spet zapreti prodajalne, in to kljub podatkom, da zaposleni in potrošniki v trgovini niso vir širjenja okužb. Pogoji odprtja prodajaln v smislu zajezitve bolezni covid-19 so se bistveno zaostrili in trgovci strogo izvajamo vse predpisane ukrepe za zajezitev širjenja okužb. V primerjavi z drugimi državami EU je Slovenija skoraj edina članica s tako strogimi omejitvenimi ukrepi na področju trgovine na vsem območju države," poudarja predsednica TZS Mariča Lah.

Gospodarske razmere v trgovinski dejavnosti so zaradi tega po besedah Lahove izjemno zaostrene. Zadnji podatki iz evidence zavoda za zaposlovanje o registriranih brezposelnih osebah v obdobju od januarja do oktobra letos kažejo, da je bila v tem obdobju v evidenco registriranih brezposelnih prijavljena 9.101 oseba iz trgovinske dejavnosti, med temi osebami pa je tudi več kot štiri tisoč prodajalcev, poudarja Lahova.

Pri tistih trgovcih, ki so v skladu z vladnim odlokom zaprti ali deloma zaprti, se napovedujejo nova odpuščanja, saj bistvene pomoči države, tudi v zadnjem primeru šestega protikoronskega zakona in fiksnih stroškov, ta podjetja še vedno niso in je ne bodo deležna. Ukrep nadaljnjega odpiranja prodajaln ob upoštevanju vseh ustreznih priporočil in navodil NIJZ je zato nujen, nikakor pa ni sprejemljivo kakršnokoli dodatno zaostrovanje pogojev, v katerih deluje ta panoga, so še sporočili s TZS.