Grška vlada želi zaradi energetske krize porabo energije v javnem sektorju zmanjšati za deset odstotkov. Javnim uslužbencem je naročila, da ob odhodu z dela ugasnejo luči, klimatske naprave in ogrevanje. Grški javni sektor glede energetske porabe velja za razmeroma potratnega, saj so luči v javnih ustanovah in tudi na avtocestah prižgane ves dan.