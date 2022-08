Manj savnanja za Fince zaradi energetske krize

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finska vlada je v luči energetske krize državljane pozvala, naj to zimo manj časa preživijo v savnah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za eno od sporočil državne kampanje Ena stopinja manj, s katero bo Finska poskušala ublažiti vpliv energetske krize zaradi vojne v Ukrajini.

Kampanja se bo začela 10. oktobra, za finsko vlado pa jo je pripravila državna družba Motiva, ki spodbuja trajnostni razvoj. Poleg varčevanja pri ogrevanju, prhanju in savnanju Fince spodbuja tudi k počasnejši vožnji in manjši uporabi elektronskih naprav za razvedrilo.

"To so samo nekatere od možnosti. Upamo, da bodo ljudje prostovoljno sledili priporočilom in razumeli, da vstopamo v zahtevno zimo. Morda jim ni treba prižgati savne vsak dan. Morda samo enkrat na teden," je dejala tiskovna predstavnica Motive Kati Laakso.

Kampanja vlade je posledica odločitve Rusije, da preneha dobavljati plin Finski, kar je povzročilo skok cen energentov.

Leta 2021 je ruski energetski gigant Gazprom Finski dobavil približno dve tretjini plina, ki ga porabi Finska. Maja letos je ustavil dobavo plina, potem ko so Helsinki zavrnili plačilo v rubljih.