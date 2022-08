Španija sprejela še strožje ukrepe kot Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji bodo morali biti poleti vsi objekti javnega sektorja, nakupovalna središča, kinematografi, delovna mesta, hoteli, postaje in letališča klimatizirani na najmanj 27 stopinj Celzija, pozimi pa bodo ogrevani do največ 19 stopinj Celzija.

Ukrepe je sprejela vlada na redni tedenski seji, v veljavo pa bodo stopili en teden po objavi odloka v uradnem listu.

Uvodni paket v kritični situaciji

Ministrica za ekološki prehod Teresa Ribera je v ponedeljek zvečer o ukrepih dejala, da gre za uvodni paket, ki je potreben v "kritični situaciji".

"Čas je za solidarnost," je o ukrepih dejala ministrica in dodala, da Evropa potrebuje špansko pomoč. Po njenih besedah bodo ti ukrepi v veljavi do 1. novembra 2023.

Zasebni sektor pozivajo k delu od doma

Paket ukrepov med drugim zahteva od prodajaln in poslovnih objektov, da ohranjajo zaprta vrata v času ogrevanja oz. hlajenja prostorov. Prav tako bodo morala podjetja po 22. uri ugašati luči v izložbenih oknih in pisarnah, ki niso v uporabi. Za določene stavbe so predvideni tudi pregledi energetske učinkovitosti.

Ribera je ob tem zasebni sektor še pozvala k povečanju dela od doma.

Španija želi s temi ukrepi doseči zaveze o zmanjšanju porabe, h katerim so se zavezale države članice EU.

Ministri držav članic, pristojni za energetiko, so prejšnji teden v Bruslju dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023. Uredba vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe.