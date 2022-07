Kumer: Testiral sem, kaj pomeni biti v prostoru s 25 stopinjami Celzija. Da se!

Minister Kumer je poudaril, da se pristojnim na ministrstvu zdi pomembno, da opozorijo na energetsko draginjo. "Sam sem že nekaj časa testiral, kaj pomeni biti v prostoru s 25 stopinjami Celzija. Da se. Res pa je, da pri takšnih stopinjah ne potrebujemo kravat," izpostavlja.

"Začeli smo pri sebi"

Pravi, da je potrebno narediti prehod iz fosilnih virov energije na obnovljive. "Javni sektor zajema nekje med 5 in 10 odstotki porabe energije. Če začnemo pri sebi, lahko porabo energije zmanjšamo za deset odstotkov," pravi.

Izpostavlja tudi, da na ministrstvu nadaljujejo s sestanki glede draginje. Celota ukrepov bo sestavljena iz treh delov – varčevanje, zanesljivost oskrbe in energetska draginja. "Želim si, da bi vlada sprejela ukrepe, ki jih bomo predstavili. Prosim za še nekaj dni," pravi. Zbrali so seznam več ukrepov, kaj vse lahko naredijo, danes pa so ta seznam zmanjšali na dva ali tri ukrepe, ki bodo zelo specifični in obširni.

Ukrepe bodo najprej vpeljali v ožji in širši javni sektor. Na njihovi spletni strani bodo objavili, kdo vse spada v te skupine, kjer bodo ukrepi izvedeni. Bodo pa kasneje pozvali tudi lokalne organe, da upoštevajo ta priporočila.

"Na sezono ogrevanja bomo pripravljeni"

"Gremo korak za korakom. Smo zelo delavni. Pred koncem julija bi radi naslovili vse vire, ki so pomembni za ogrevanje, nato pa imamo cel avgust in tudi del septembra, da se pripravimo na sezono ogrevanja," poudarja.

Na vprašanje, ali je potrebno ljudem hiteti z nakupom energentom odgovarja, da dobavitelji ves čas dražijo energente, bodo pa zato pohiteli in čim prej zamejili tovrstno dviganje cen na področju električne energije in zemeljskega plina.

Ni še znano, ali bo vlada posegla v dajatve, bi pa lahko podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente. Te so namreč znižane že od 1. februarja, a se ukrep izteče konec tega meseca.

Ukrepi, ki so jih sprejeli prejšnji teden, določajo tudi, da se v času med 18. uro zvečer in 7. uro zjutraj ter ob sobotah, nedeljah in praznikih prostori ne hladijo na temperaturo, nižjo od 28 stopinj Celzija. V času, ko je potrebno ogrevanje, pa naj se prostori ne ogrevajo na več kot 20 stopinj Celzija.