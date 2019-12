Trgovsko podjetje, ki bo zaposlene razveselilo z rekordnim dvigom plač

Panožno nadpovprečno plačilo tako tudi v 2020 bistveno presega zakonsko določeno minimalno plačo. Plačilo prodajalca za 40 ur na teden bo tako v 2020 za 70,1 % presegalo zakonsko določeno minimalno plačo. Del zvišanja predstavlja tudi regres v višini 1.700 €, ki se ga bodo pri HOFERju razveselili junija.

70,1 % nad minimalno plačo

Zaposleni v prodaji pri HOFERju so že tradicionalno prejemali panožno nadpovprečno plačilo, januar 2020 pa jim v povprečju prinaša za 18 % višje plačilo. To je najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja.

Zaposleni za 40 ur na teden bodo tako v letu 2020 prejeli plačilo, ki bo za kar 70,1 % presegalo zakonsko minimalno plačilo. Prodajalci, zaposleni za 30 ur na teden, bodo prejeli plačilo, ki bo za kar 27,6 % presegalo minimalno plačilo za 40 ur na teden. Prodajalci bodo tako za četrtino krajši delavnik prejemali plačilo, ki je skoraj tretjino višje od minimalne plače.

"HOFER smo ljudje. To radi rečemo, še raje pa dokazujemo. Sodelavke in sodelavci so tisti, ki ustvarjajo podjetje. Oni so zaslužni za to, da imamo na policah izdelke najvišje kakovosti in jih ponujamo po najnižjih cenah. Prav tako so prav zaposleni tisti, ki skrbijo, da v trgovinah vse poteka tako, kot mora, in da se kupci dobro počutijo. Pri dobrem delu jih želimo spodbujati in pomemben del te spodbude je seveda tudi odlično plačilo," so pri HOFERju pojasnili razloge za tako rekordno zvišanje plačil.

V dobrih desetih letih 65-odstoten dvig plačila

Nadpovprečno plačilo pa HOFERjevi sodelavci sicer prejemajo že tradicionalno. Medtem ko se je povprečna plača od leta 2008 dvignila za 28,5 %, se je sodelavcem v prodaji do leta 2019 dvignila za kar 45,4 %.Rekorden dvig plač bo tako prihodnje leto prinesel še opaznejše povečanje, saj bo v prodaji plačilo v dobrih desetih letih v povprečju za kar 65 % višje.

Povišanje plačila za vse HOFERjeve sodelavce

Pri HOFERju poudarjajo, da bodo še naprej vzdrževali ustrezna razmerja med plačilnimi razredi. Povišanja mesečnega plačila bodo tako deležni vsi HOFERjevi sodelavci.

"Za to potezo smo se odločili, ker želimo s spodbudnim mesečnim plačilom, ki pritiče posameznemu delovnemu mestu, še naprej ponujati privlačna delovna mesta za najrazličnejše poklicne profile," še dodajajo pri HOFERju.

Pogodba za nedoločen čas Hkrati vsi novi sodelavci pri HOFERju nemudoma prejmejo pogodbo za nedoločen čas, kar poleg nadpovprečnega plačila prinaša še stabilnejše pogoje zaposlitve. Zaposlenim med drugim pripadajo še sledeče finančne ugodnosti: najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 evra na dan);

maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 evra na kilometer);

vplačilo v drugi steber pokojninskega zavarovanja;

nagrada iz naslova poslovne uspešnosti, vsakoletno napredovanje skozi plačilne razrede (do najvišjega).

Zadovoljstvo potrjujejo HOFERjevi zaposleni

Za zadovoljstvo sodelavcev pa ne skrbijo le z nadpovprečnim plačilom, ampak tudi s preostalimi ugodnostmi ter ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Pri HOFERju še povedo: "Verjamemo, da se ravno zaradi vsega naštetega uvrščamo med privlačnejše zaposlovalce v panogi. Veseli, da zadovoljstvo izkazujejo tudi naši zaposleni. Rezultati anonimne ankete namreč kažejo, da je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju kar 86-odstoten, to pa HOFER Slovenijo uvršča med najuspešnejše v celotni HOFER-skupini."