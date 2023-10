Trgovski velikan napovedal nižje cene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub določenim dobrim novicam pa vodilne velikane Ikee zelo skrbi dogajanje v nekaterih zahodnih državah, katerih gospodarstva so se znašla na robu recesije.

Kljub določenim dobrim novicam pa vodilne velikane Ikee zelo skrbi dogajanje v nekaterih zahodnih državah, katerih gospodarstva so se znašla na robu recesije. Foto: STA

"Pred nami so naporna leta iz gospodarskega vidika in na to se moramo pripraviti. Obrestne mere povzročajo težave našim strankam, zato moramo znižati cene," je izpostavil direktor trgovskega dela Ikee Jesper Brodin.

Švedski trgovec s pohištvom Ikea je napovedal pocenitev pohištva v svojih trgovinah, poroča The Financial times (FT). Ikea je sicer znana po svoji cenovni politiki, da izdelkom skozi čas znižuje cene. Vendar je bil v času epidemije koronavirusa švedski velikan prisiljen k zviševanju cen, predvsem zaradi naraščajočih stroškov logistike in nakupa surovin.

"V letošnje leto smo vstopili z višjimi cenami, kot smo hoteli. Vendar jih bomo konec tega leta in v začetku 2024 začeli zniževati. Glavni razlog za to odločitev so nižji stroški nabave," je po poročanju FT dejal direktor podjetja Inter Ikea (matičnega podjetja švedskega velikana) Jon Abrahamsson Ring.

"Pred nami so naporna leta iz gospodarskega vidika in na to se moramo pripraviti. Obrestne mere povzročajo težave našim strankam, zato moramo znižati cene," pa je izpostavil direktor trgovskega dela Ikee Jesper Brodin.

Inflacija in recesija

Po trditvah predstavnikov švedskega velikana se rast cen surovin in drugih storitev, ki jih podjetje potrebuje za poslovanje, po letih naraščanja vendarle umirja. Prav tako so se stabilizirale dobavne verige, ki so od začetka epidemije koronavirusa imele velike težave. Tudi zato Ikea v zadnjih letih kupcem ni mogla ponuditi vseh svojih izdelkov.

Kljub določenim dobrim novicam pa Švede zelo skrbi dogajanje v nekaterih zahodnih državah, katerih gospodarstva so se znašla na robu recesije.