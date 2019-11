Tretja razvojna os: med potencialnimi izvajalci del tudi turški Cengiz

Dars je danes objavil sklepa, s katerima je zožil nabor potencialnih izvajalcev del za prve projekte na tretji razvojni osi. Med tistimi, ki so jih na Darsu ocenili za sposobne, so trije največji slovenski gradbinci, Kolektor CPG, Pomgrad in CGP, pa tudi turški Cengiz. Na sklepe Darsa so možne pritožbe.

Dars je razpis razdelil na dva dela, pri čemer se prvi nanaša na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste od priključka Velenje – jug do priključka Slovenj Gradec. Med šestimi ponudbami so sposobnost sodelovanja priznali trem. V igri za posel tako ostajajo italijanski I.CO.P skupaj s CVP ter podjetjema Nivo Eko in Prohaus. Za Dars je sprejemljiva tudi ponudba, ki sta jo skupaj oddala Pomgrad in Gorenjska gradbena družba (GGD) ter skupna ponudba Kolektorja CPG, novomeškega CGP ter VOC Celje.

Dars je medtem zavrnil ponudbe avstrijskega Kostmanna, Strabaga in Garnola, ki jo je oddal skupaj s podjetjema Markomark Nival in Hering. Javno naročilo za izgradnjo državne hitre ceste tretje razvojne osi od priključka na dolenjsko avtocesto Novo mesto – vzhod do priključka Osredek so na Darsu razdelili v dva sklopa.

V igri za gradnjo mostu in viadukta tudi turški Cengiz

Za prvega, v katerem je predvidena gradnja mostu čez Krko, kolesarskega mostu ter viadukta, v igri za posel s skupno ponudbo ostajajo CGP, Kolektor Koling in Kolektor CPG, turški Cengiz, italijanski I.CO.P skupaj s CVP ter družbama Nivo Eko in Prohaus, makedonski Granit s sarajevskim Euroasfaltom ter Pomgrad in Gorenjska gradbena družba, ki sta prav tako oddala skupno ponudbo.

V drugem sklopu, ki obsega gradnjo trase hitre ceste s priključki, deviacijami, ostalimi objekti in prestavitvijo magistralnega plinovoda, pa bodo na Darsu k oddaji končne ponudbe povabili novomeški CGP in Kolektor CPG, ki sta oddala skupno ponudbo, turški Cengiz, italijanski I.CO.P s podjetjema CVP in Prohaus, podjetji Granit iz Skopja in sarajevski Euroasfalt ter Pomgrad in GGD.

Tudi v drugem razpisu je sicer Dars zavrnil ponudbi Strabaga ter skupni ponudbi podjetij T2, Hering in Garnol. Na odločitev Darsa je sicer v osmih dneh možna vložitev zahtevka za revizijo.