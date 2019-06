Tretja razvojna os: Bratuškova vesela "žegna" ustavnega sodišča, na potezi Dars

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo občinskih svetov občin Braslovče in Polzela, odločilo, da uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN) za odsek tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje ni v neskladju z ustavo. Na potezi je Dars, ki naj bi v kratkem podpisal pogodbo za projektiranje.

Trasi hitre ceste Šentrupert-Velenje nasprotuje del prebivalstva savinjskih občin, prek katerih je načrtovana gradnja te ceste. Občini Braslovče in Polzela sta zato 30. maja lani vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o DPN za odsek Šentrupert-Velenje, ki jo je vlada sprejela januarja 2017.

Prepričani so bili, da je postopek nezakonit in protiustaven

Predlagatelji zahteve za ustavno presojo so uredbo izpodbijali, saj so prepričani, da je bila sprejeta po nezakonitem in protiustavnem postopku. Med drugim naj postopek ne bi ustrezal zahtevam konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, prav tako naj bi bil v neskladju z evropsko direktivo, nekaterimi področnimi zakoni in ustavo.

Ustavno sodišče: Postopek je bil v skladu z zakonodajo

Ustavno sodišče pa je ugotovilo, da je postopek priprave in sprejetja uredbe potekal v skladu s področno zakonodajo, v postopku pa je bila javnosti zagotovljena možnost učinkovitega sodelovanja. Uredba zato ni v neskladju z ustavo, je ugotovilo ustavno sodišče, ki je odločitev sprejelo soglasno, je zapisano v danes objavljeni odločbi ustavnega sodišča.

Dars bo začel projektiranje

Na odločitev ustavnega sodišča so med drugim čakali na Darsu, kjer so že izvedli razpis za projektiranje hitre ceste Šentrupert-Velenje, a z izbranim ponudnikom nato zaradi vložene zahteve za ustavno presojo niso podpisali okoli deset milijonov evrov vredne pogodbe za projektiranje.

Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, pozdravlja odločitev ustavnega sodišča. Kot so pojasnili za STA, zdaj od Darsa pričakujejo pospešeno nadaljevanje projektiranja odseka tretje razvojne osi na tej trasi. Kot so pojasnili na ministrstvu, so januarja Darsu naložili, da poskrbi, da bo takoj po pozitivni odločitvi ustavnega sodišča vse pripravljeno za takojšen začetek projektiranja ter da pripravi pogodbe za pridobitev za gradnjo potrebnih nepremičnin.

"Od uprave Darsa pričakujemo, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da s pospešenimi aktivnostmi skuša nadomestiti izgubljeni čas in zagotovi, da se bo projekt odvijal v skladu z začrtanimi smernicami," so povedali na ministrstvu.

Gradnja tretje razvojne osi je eden od pomembnejših projektov ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek. Foto: STA

Zagotovo pa bo odločitev razveselila Korošce, ki že vrsto let opozarjajo na nujnost gradnje hitre ceste, ki bo regijo povezala z avtocestnim križem. Medtem so se sicer kljub vloženi zahtevi za ustavno presojo predhodnega odseka nadaljevali postopki za gradnjo odseka Velenje-Slovenj Gradec, kjer bi se lahko po napovedih že konec letošnjega leta začela gradnja na treh za to predvidenih lokacijah.