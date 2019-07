Tožilstvo izgublja boj proti Stojanu Petriču in sodelavcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanjemu predsedniku uprave in enemu največjih lastnikov Kolektorja, ki v zadnjih letih dobiva vedno več poslov v domačem gradbeništvu, še nekaj časa ne bo treba sesti na zatožno klop.

Na specializiranem državnem tožilstvu so za Siol.net pojasnili, da je zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Kopru zavrnil zahtevo za sodno preiskavo proti Stojanu Petriču in sodelavcem zaradi sumov storitve kaznivih dejanj pri prevzemu družbe Etra 33.

O zadevi je odločal senat, ki so ga sestavljali Tatjana Pavlovec kot sodnica poročevalka, Nataša Tomazini Tonejc kot predsednica senata in Matej Štros kot član senata, so pojasnili na sodišču.

Prvotno odločitev o zavrnitvi sodne preiskave je sprejela preiskovalna sodnica Tatjana Cvetičanin. O zadevi je odločala skoraj dve leti. Po eni strani je razlog v tem, da na koprskem sodišču delujeta le dve preiskovalni sodnici. Po drugi strani pa so pri njej v preteklosti že bili dolgo časa na mizi odmevnejši primeri, na primer preiskava proti nekdanjemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu.

Njen prvi sklep o zavrnitvi so razveljavili

Na Okrožnem sodišču v Kopru so med razlogi, zakaj se je dve leti vleklo odločanje o uvedbi sodne preiskave zoper Stojana Petriča in štiri osumljence, navedli tudi daljšo odsotnost preiskovalne sodnice.

Ta je sicer že lani želela ustaviti nameravano sodno preiskavo z utemeljitvijo, da ne izpolnjuje formalnih pogojev. A s to razlago se ni strinjal pritožbeni senat koprskega sodišča. Preiskovalna sodnica je svojo odločitev dejansko sprejela na podlagi vsebinskih razlogov, so nam potrdili na sodišču. Pritožbeni senat se z njeno odločitvijo ni strinjal in ji je zadevo poslal v ponovno odločanje.

Toda preiskovalna sodnica je tudi v drugo zavrnila zahtevo tožilstva za uvedbo sodne preiskave, njeno odločitev pa je zdaj potrdil tudi zunajobravnavni senat. Prejšnji teden se je tožilstvo na odločitev pritožilo.

Foto: STA

Kako se je po polžje premikala preiskava

Spomnimo, da je bila kriminalistična preiskava proti dolgoletnemu prvemu možu Kolektorja Stojanu Petriču in še štirim osumljencem, ki jo je vodil Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ena najodmevnejših preiskav zadnjih let. Skupaj s specializiranim državnim tožilstvom so iskali dokaze, da je bila družba Kolektor ob prevzemu Etra 33, današnje Kolektor Etre, oškodovana za skoraj dva milijona evrov.

- Že od naznanitve sumov kaznivih dejanj leta 2011 do policijskih preiskav sta minili več kot dve leti.

- Policija je julija 2017 vložila ovadbo, že mesec dni pozneje pa je tožilstvo zahtevalo uvedbo sodne preiskave.

- Sodni spis se je po odločitvi, da ljubljansko okrožno sodišče ni pristojno v tej zadevi, v začetku lanskega leta preselil na sodišče v Kopru.

- Preiskovalna sodnica v Kopru je novembra lani, torej po enajstih mesecih, odredila, da bo osumljence zaslišala 13. decembra. Odvetniki osumljencev so nato prosili za prestavitev naroka, preiskovalna sodnica pa jim je ugodila in nov narok razpisala za 11. januar letos.

Toda sodnica do danes še ni odločila o uvedbi sodne preiskave, češ da je bila "dlje časa odsotna in da gre za pravno in dejansko zahtevno zadevo".

Kdo je med osumljenimi

Zahteva za sodno preiskavo je bila vložena proti petim osebam:

- Stojanu Petriču,

- Petru Novaku, prokuristu v Kolektor Etri in lastniku podjetja Energotrans,

- Tomažu Kmeclu, zdajšnjemu direktorju Etre in lastniku podjetja Torion,

- Metodu Smrekarju, nekdanjemu lastniku podjetja Transing, in

- Urošu Stabeju, nekdanjemu direktorju podjetja Transing.

Vsi so sodelovali pri lastniški konsolidaciji družbe Etra 33, potem ko jo je leta 2010 kupil Kolektor.